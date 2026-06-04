前《3日2夜》主持陳約臨宣布陀混血BB　移居日本做富貴人妻

前《3日2夜》主持陳約臨（Kelly）自2022年與TVB完約後，同年宣佈與圈外美日混血兒男友David結婚。婚後Kelly移居日本，升呢做富貴人妻，不時在社交平台分享周遊列國的奢華度假照，生活相當無憂無慮。今日（4日），Kelly在IG傳來喜訊，貼出大肚照宣佈懷孕！她透露目前已懷孕5個月，並為寶寶取了可愛的乳名「Corn corn（小玉米）」。

升呢做父母。（IG/@yeuklam）

陀混血BB。（IG/@yeuklam）

恭喜！（IG/@yeuklam）

陳約臨曾為TVB藝人，曾因在《2020年東京奧運》訪問張家朗片段而得到廣泛留意。（IG@yeuklam）

陳約臨於IG興奮寫道：「Hello everyone! We’ve been growing a little corn for 5 months now 🌽🤭 Soon, you’ll finally be ready to POP into this beautiful world 🍿✨ We can’t wait to be your home, your safe place, and your strongest support 🤍Hello Corn corn, 我們將會是你最溫暖，最強大的家！We already love you so much ❤️」（大家好！我哋已經默默孕育咗呢粒『小玉米』5個月喇 🌽🤭好快，你就會好似爆谷咁，『PoP』一聲來到呢個美麗嘅世界 🍿✨我哋已經急不及待，想成為你最溫暖嘅避風港、最安全嘅地方，同埋你最強大嘅後盾 🤍Hello Corn corn（小玉米）, 我們將會是你最溫暖，最強大的家！我們現在已經超級愛你喇 ❤️）

陳約臨於IG貼出與圈外老公David拍攝的婚照。（IG：@yeuklam）

恩愛！（IG/@yeuklam）

完美身材！（IG/@yeuklam）

好性感！（IG/@yeuklam）

從她上載的照片可見，Kelly身穿貼身裙，孕肚已經明顯隆起，但四肢依然纖幼，狀態大勇。字裡行間滿載初為人母的喜悅與期待，大批網民及圈中好友亦紛紛留言送上祝福。