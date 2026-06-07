蔡思貝路人視角性感街拍曝光真實狀態　一特徵獲讚好靚勁開心

現年35歲的視后蔡思貝自奪得港姐亞軍入行以來話題不斷，由獲TVB力捧成為當家花旦，入行短短7年便登上視后寶座；到後來盛傳被公司「雪藏」，雖然蔡思貝否認傳言，但近年曝光率明顯激跌，令其演藝事業陷入低潮。今年3月12日她於社交平台發文宣布正式離巢，與TVB結束13年的賓主關係。離巢後她接受訪問透露已有工作計劃，但還在接洽中不能公開，她亦希望未來可以作多方面的嘗試，對演戲一直十分熱愛。

蔡思貝身穿紅色掛頸長裙。（蔡思貝IG）

蔡思貝35歲生日。（蔡思貝IG）

一特徵獲讚好靚勁開心

雖然蔡思貝暫時未有幕前演出的機會，但也可以在社交平台上看到她，她不時都會更新作品同大家分享近況。日前有本地一名街拍攝影師streetsnap.portrait IG專頁上街拍蔡思貝的作品，寫道：「聽過很多人說 @sisleychoi 真人很漂亮，她真人的確很漂亮。多謝她和她團隊的支持和賞面。#streetsnap #pov 整個過程，從一開始，無論是與蔡小姐的對話，以及和她團隊的相處，📷都覺得她們很客氣、很有禮貌。非常感謝。關於蔡小姐扶著她同事，我們原本打算在戲院里附近快拍兩張，所以蔡小姐換上了高踭鞋。然而果個位置人來人往，於是我們走到畢打街匯豐出面避開人群。」詳述了當日與蔡思貝街拍的經過，大讚蔡思貝的人品。片中該名攝影師還大讚蔡思貝的頭身比例好靚，令她十分開心。

蔡思貝被街拍。(streetsnap.portrait ig)

蔡思貝被街拍。(streetsnap.portrait ig)

蔡思貝真實狀態。(streetsnap.portrait ig)

蔡思貝由助手扶住。(streetsnap.portrait ig)

蔡思貝好靚。(streetsnap.portrait ig)

蔡思貝身材好好。(streetsnap.portrait ig)

蔡思貝第三視角。(streetsnap.portrait ig)

蔡思貝現身街頭。(streetsnap.portrait ig)

蔡思貝頭身比例好靚。(streetsnap.portrait ig)

蔡思貝街拍靚相。(streetsnap.portrait ig)