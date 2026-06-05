鄭丹瑞林珊珊「三個小神仙」激罕合體　65歲銀髮何嘉麗退休拒復出

鄭丹瑞（旦哥）的大女鄭瑤（Zaneta）前年9月與金融才俊男友Jacob正式註冊結婚，榮升人妻，去年10月宣布懷孕喜訊，今年3月順利誕下一女，正式升呢做媽媽。而榮升公公的旦哥亦有孫萬事足，不時分享湊孫女的溫馨日常，幸福滿瀉！日前旦哥同太太、兩個囡囡及林珊珊、何嘉麗相約聚會，他在社交平台曬出合照，並寫道：「約咗七次先至約齊腳！去到我哋呢把年紀，記住：無事常相見😎」網民紛紛留言感嘆「三個小神仙」難得合體！

鄭丹瑞一家。（IG@zanetacheng）

兩父女感情好好！（IG@zanetacheng）

郎才女貌！（IG@zanetacheng）

榮升爸爸媽媽！（IG@zanetacheng）

三代同堂！（IG@zanetacheng）

三代同堂！（IG@zanetacheng）

溫馨！（IG@zanetacheng）

一家四口！（IG@zanetacheng）

鄭丹瑞林珊珊何嘉麗「三個小神仙」合體

鄭丹瑞、林珊珊和何嘉麗組成的「三個小神仙」80年代在電台界爆紅，陪伴不少聽眾一起成長，之後林珊珊和何嘉麗分別獲唱片公司簽約為歌手出碟，風頭一時無兩。而三人的情誼至今40年，非常珍貴，也勾起不少網民的回憶。相中所見，現年65歲的何嘉麗一頭銀灰髮，畢業於浸大傳理系的她，加入香港電台做DJ短短幾年，1985年就簽約香港新力音樂出道，曾推出《夜溫柔》、《無可奉告》、《情為你痴》等歌曲，大受歡迎，但她在1992年就退出樂壇，轉型從事公關工作，間中仍有作客電台節目。

三個小神仙合體！（IG@happyeggba）

好公公！（IG@happyeggba）

好公公！（IG@happyeggba）

何嘉麗婉拒TVB復出邀請

何嘉麗曾透露TVB節目《流行經典50年》力邀她再唱經典金曲《無可奉告》，但她坦言已對唱歌失去興趣，因而婉拒了演出，反而更樂意向主持方面發展。近年何嘉麗享受退休生活，經常到各地旅行，亦有重返電台開咪，生活悠哉游哉。

珍貴合照！（Facebook@何嘉麗）

享受退休生活。（Facebook@何嘉麗）

經常到各地旅行。（Facebook@何嘉麗）

經常到各地旅行。（Facebook@何嘉麗）

悠哉游哉。（Facebook@何嘉麗）