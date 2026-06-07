車婉婉專訪｜曾無嘢撈要轉行印年報、賣保險　靠曾志偉打救逆轉

車婉婉近年憑《中年好聲音》做主持成功彈起，入行34年當中經歷過不少起起跌跌，第一套電影《野獸刑警》已被提名金像「最佳女配角」，曾經與許志安合唱《會過去的》，唱到街知巷聞，於無綫處境劇《皆大歡喜》入面飾演「萬貴妃」人氣急升。不過，其實車婉婉也曾經無工開要被迫轉行。



自幼名校長大

車婉婉坦言自己從小就有些讀書與唱歌的天分，這一切都要歸功於母親的悉心安排。小時候她住在大角咀，讀的是樓下的基督教幼稚園。考小學時，她曾前往九龍塘某一間學校面試，卻因答錯了一條問題而未被錄取。幸好，後來順利考入真光小學。小學畢業後，她面臨了更大的轉變——從一間中文小學跨網派位到全英文中學。她回憶道：「中學那間更加優秀，我覺得是上天的安排，跨網派到這間第一志願的學校。」

車婉婉自幼在名校長大。（受訪者提供）

自小被TVB主題曲湊大

轉到全英文中學裡，車婉婉發現自己在中文、英文及寫作上有不錯的成續，但她笑言：「數學就不要問了。」 除了語言天分，她對音樂的敏銳度更像是天生。小時候家裡沒有雇用工人，全靠婆婆照顧。婆婆除了做飯，最大的娛樂就是打麻將，經常帶著小婉婉穿梭於不同的姨姨婆婆家。那些長輩家裡總是開著電視播放TVB的電視劇，聽著聽著，那些主題曲竟深深烙印在她的腦海裡。「每一首都會背，每一首都會唱。覺得那些音好像很容易把握，我覺得有點天分。」 她生了小朋友後更發現，原來世上真的有人缺乏拍子感，而自己小時候對音樂的觸覺卻是如此自然、歌唱技巧也是一學就會。母親發現了她的天賦，便引薦她跟隨曾路德老師學唱歌。那時車婉婉才十幾歲，她至今仍清晰記得恩師當時的模樣：「我去了那裡學唱歌，她的兒子還很小，著尿片在地上爬。所以我經常說她是我的恩師，因為她是我第一個教我唱歌的老師。」

車婉婉自幼在名校長大。（受訪者提供）

參加新秀奪冠

中五畢業後，一心想去外國讀書的車婉婉，很有型地放棄了中六的學位。然而，母親捨不得送她走得太遠，於是安排她入讀了一間美國制的國際學校。讀完12級後，便可省去一年時間直接到美國升讀大學。就在大學一年級放暑假回港期間，突然有位朋友覺得她在學界演唱上頗有名氣，便極力鼓吹她參賽新秀。「我有個朋友住在華星對面，他說我幫你拿了表格，交了錢，五十塊，你去試一下參加。」抱著純粹喜歡唱歌的心態，車婉婉報名了新秀歌唱大賽，沒想到一舉奪得冠軍。

奪冠後，TVB經理人合約與華星唱片的合約接踵而至。車婉婉成功說服了母親，告訴她：「讀書是可以等的，美國那邊六十歲都可以再讀博士，學分會一直存著」，從而毅然留港發展。

車婉婉參加新秀奪冠。（節目截圖）

車古天樂返TVB

當時的華星總經理陳欣健（Philip）對她影響深遠，並在一年內兌現承諾為她推出首張唱片。那時同期的郭富城、鄭秀文、許志安開始大紅大紫，車婉婉的心態卻很單純，只想擁有屬於自己的歌。雖然她笑言：「至於那張唱片好不好聽，和封面拍得好不好看，就另作別論了。」 在那個年代，新秀歌手並不需要進入官方的無綫藝員訓練班，但當時的TVB執行人芭姐（蕭笑鳴，梁家樹太太）對她及同期幾位藝人進行了重點栽培。芭姐專門為他們開設了「特種培訓」，請來朱克叔叔教演戲、外國導師教跳舞。這群人在清水灣電視城建立起了深厚的「識於微時」的感情，包括古天樂、吳家樂、周文淇、簡佩筠以及張崇基、張崇德。當時古天樂買了新車，卻苦於未考到車牌，於是便叫車婉婉每天過去他那裡，開他的新車一起回電視城。

車婉婉與古天樂識於微時。（FB@車婉婉）

唱兩首歌賺幾萬

一邊當歌手、一邊在TVB接受訓練的日子，對車婉婉而言並不辛苦，甚至有些「容易賺錢」的錯覺。七八月贏了新秀，十月去澳門登台唱兩首歌，就拿到了幾萬元。「第一次覺得發達了，幾萬元。覺得原來唱歌賺這麼多錢。雖然公司TVB會拆佣20%，真的覺得自己發達了。」 隨後，公司安排她頂上主持音樂節目《SUNDAY新地帶》、《翡翠音樂幹線》，半夜三更回去做直播，接著又叫她去拍秀、拍劇。

車婉婉當時覺得發達了。（資料圖片）

處女拍劇被怒摑

然而，第一套劇《烈火狂奔》卻給了她非常深刻的記憶。當時她是全新人，完全不會演戲，要飾演一個深沉的護士。在拍一場發現對手王書麒是壞人的重頭戲時，劇情需要對方掌摑她。因為太新，車婉婉不懂得如何借位，試了很久都不成功。王書麒提議：「不如這樣吧，我狠狠地真的打一巴，你試一下行不行，完成它。」 車婉婉一口答應。結果，那一巴掌結結實實地打了下來。「我這麼大個女，未被人掌摑過。啪，然後將所有對白說出來，眼淚不停流出來。原來拍戲真是打人，真是打人的！」 雖然臉都紅了，情緒需要時間冷靜，但她完全沒有生氣，反而覺得渣男角色下手重很合理。

車婉婉被怒摑，睇見都痛呀。（劇集截圖）

車婉婉被怒摑，睇見都痛呀。（劇集截圖）

車婉婉被怒摑，睇見都痛呀。（劇集截圖）

意興闌珊返美國讀書

遺憾的是，《烈火狂奔》之後，並無更多劇集找她。車婉婉深信演藝圈有「吸引力法則」，那時她認定自己是唱歌的，不會演戲。在與許志安等人合唱完《愛情傻戀la la la》後，華星人事大變動，陳欣健離職，新老闆沒什麼意思對幫她出碟。感到意興闌珊的車婉婉拋下一句：「你都不幫我出歌，那我這張約要來做什麼？」 成功解約後，她重返美國讀書。

想睇車婉婉足本訪問？記得今晚6點半留意《香港01》YouTube節目《由零說起》。

被黃秋生掟劇本

兩年後（約1996年），在讀大學最後一年時，藝能動音的一位中間人飛到洛杉磯找她，鼓勵她堅持自己的風格，並為她找來心儀的監製梁榮駿（Alvin）和作曲人，製作了一張EP。這個計劃改變了她的人生軌跡，讓她重返香港宣傳。

重返香港後，車婉婉在電影圈開拓了新天地。第一部電影就是陳嘉上執導的《野獸刑警》，對手是影帝黃秋生。第一次見面，黃秋生強大的氣場就讓她倒吸一口涼氣。秋生哥眼睛凸出來，顯得很兇，一來到拍攝現場就給了她一個下馬威。他將一疊劇本狠狠地飛過去，「啪，這樣。『你是車婉婉吧，今天你考牌，又吸煙、又喝酒、又上床，行嗎？』」 那時車婉婉剪了一個連男生都覺得恐怖的冬菇頭，為戲犧牲甚大。面對掟劇本，她雖然緊張，但坦言：「我又不是很害怕，因為我覺得我是不懂的，我是新人，我真的不懂。我會很開心跟導演說，你覺得我應該怎麼做，你告訴我，我可以盡量去配合。」 那一天的確是她電影路的「考牌」，而她成功過關。

車婉婉第一部電影就要考牌。（電影截圖）

車婉婉第一部電影就要考牌。（電影截圖）

車婉婉第一部電影就要考牌。（電影截圖）

珍姐點名拍《皆大歡喜》

此後，她的電影與歌唱事業平行發展。2000年，她與許志安合唱的《會過去的》橫掃獎項，本應乘勝追擊卻沒有發生。幸好高層曾勵珍（珍姐）找她跳回TVB拍攝長篇處境劇《皆大歡喜》，飾演反派「萬貴妃」。「珍姐找我做萬貴妃這個角色……其中一個是反派，只有一個反派就是你了。我知道她找我的時候，其實我心想，怎麼做呢？我沒什麼拍過古裝。」 為了詮釋這個角色，她甚至參考了卡通片人物，調製出自己的誇張版本。習慣了電影平淡、扮「酷」的她，初入劇組時曾被批評戲太淡，且不習慣電視劇的「三機拍攝」技術，幸好最後她亦有所調整，成就了這個角色。

珍姐點名找她跳回TVB拍攝長篇處境劇《皆大歡喜》，飾演反派「萬貴妃」。（劇照）

媽媽出事經歷失聲

不過拍完《皆大歡喜》後，她轉戰電台擔任DJ。那段日子，由於家庭變故帶來的巨大壓力，她的聲帶出現了嚴重問題。「把聲沙了，開七個節目。越說話越沙，越沙又越說話，越用力說話又越沙。」 耳鼻喉科醫生問她要不要開刀，好友林曉峰卻勸阻她，擔心手術後需要長期休息且無法說話。那段時間，她看著自己沙啞如沙子般的聲音，絕望地覺得自己「沒得救了」。

車婉婉與林曉峰於《中年好聲音》再合作。（TVB圖片）

疫情期間轉行

在聲音沙啞、星途暗淡的日子裡，在疫情期間經歷人生的巨大轉變。當時她剛生下兒子，丈夫卻不幸失業。「我老公失業了，我都要賺錢的。因為我不吃，兒子都要吃，是吧？」 為了生計，她放下藝人身段，在中學同學的引薦下，前往一間專門幫企業列印年報的公司辦公室上班，當起了朝九晚五的OL。同時，她還考取了保險經紀牌照，「我是一個正當謀生，我又不是有什麼壞的東西，那我就做斜槓族，做這個，又做這個。」

那時，電影電視幾乎完全沒有工作，可能六個月才有一組戲，收入微薄且極不穩定。她坦言當時感到非常迷失，甚至想過效仿林珊珊轉型做藝人經理人，卻被朋友大潑冷水，勸她不要浪費演戲天分。

車婉婉與兒子。（FB@車婉婉）

曾志偉點名做《中年好聲音》

就在這個大環境最差、整個人最迷糊的狀態下，她突然接到了曾志偉的電話。曾志偉在電話中問她：「你現在有很多劇拍嗎？」 她老實回答：「沒有，不是很多，我只是做少戲份的角色。」 曾志偉隨即提出：「可以了，我有個節目想找你做主持。」

曾志偉點名車婉婉做《中年好聲音》。（FB@車婉婉）

原來，在上一任綜藝高層在位時，車婉婉曾在一廠鼓起勇氣，趁對方身邊沒人時走過去自薦：「不好意思，我是婉婉。我知道我有聽你做節目，我覺得我都可以做，試下綜藝節目的，希望有機會你可以找我。」 然而，當時換來的只有「零回音」。她萬萬沒想到，幾年後曾志偉會親自邀請她主持一個大型綜藝節目——《中年好聲音》。

《中年好聲音》令車婉婉徹底「入屋」了。（TVB相片）

這一次，車婉婉徹底「入屋」了。「《中年好聲音》開啟了我另外一個部分，現在會有人找我做主持，做主持加唱歌。那是不是高峰呢？那都挺高峰的，除了拿完新秀冠軍之外，已經是拿這個獎了。」 走在街上，街坊鄰里抓住她時那份如家人般的熟悉與親切感，讓三十四年來在演藝圈歷盡高低的車婉婉，終於站在事業的頂峰。

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