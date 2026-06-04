翁金驊捲體罰學生風波謝高晉憶嚴師教導　大爆效力職業隊遭打背脊

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊近日捲入體罰學生風波。日前（1日）社交平台流傳一段短片，片中一名男生懷疑被相信是教練的男子責罰，遭對方捉著左手並疑似「自摑」。事件曝光後持續發酵，除有立法會議員要求涉事教練公開解釋外，該校亦有學生直言「翁教練之前喺籃球隊都成日打人」，另有家長強調「肯定打人係唔啱，事件引起全城關注。

謝高晉今日出席慈善活動。（葉志明攝）

前香港職業籃球運動員兼歌手謝高晉，今日（4/6）出席活動時，亦事件接受《香港01》訪問時大談個人睇法，並分享了自己昔日接受翁金驊指導的經歷，以及他現在作為教練教導小朋友的心得。

他憶述昔日跟隨翁教練時，對方確實非常嚴格，自己也曾接受過不少「震撼教育」：「以前學界嘅時候，我都好曳，有時專登唔返學。佢就會罰我跑圈、跑山。跑山唔係依家普通嗰啲跑山，係真係圍住整座山去跑！跑完之後佢就會問你：『服未啊？仲有冇力氣啊？係咪仲要出去玩、係咪唔讀書啊？』嗰陣時自己都仲有啲不服輸，結果就被罰繼續跑多六、七次樓梯。」

謝高晉今日出席慈善活動。（葉志明攝）

謝高晉直言，隨着年齡增長，他明白到這只是翁導的教學模式之一：「慢慢會知道，原來其實佢係想用一啲方法令我哋知道做錯，但又唔想我們繼續錯落去，同埋如果佢覺得一個人冇得救嘅時候，佢係直情講多句都覺得嘥氣。」他更形容翁金驊是他人生中非常重要的導師，在反叛期引導他走回正軌。

職業隊打背脊比想像中普遍

對於短片中涉及的體罰行為，謝高晉認為，籃球本身是一項碰撞激烈、充滿衝擊性的運動。在職業球隊的層面上，有時為了激勵球員或令其保持清醒，教練甚至隊友之間都會有一些較為激進的肢體接觸：「其實職業隊嗰啲可能仲會多啲。好似打落個背脊度咁，其實都經常會出現。因為籃球大家激烈碰撞嘅時候，到一啲好緊張嘅關頭，其實係需要一啲肢體語言去令球員清醒返。有時你單純用口講，球員係聽唔到，甚至有時隊友之間都會用呢個方式去激勵對方。」

謝高晉大爆內幕，透露過去效力職業籃球隊時曾遭人打後背。（葉志明攝）

不過，他也坦言時代已經不同，認為一隊球隊最重要的是學習團隊戰術與做人處事，過於嬌縱反而會削弱球員的心理素質。他強調，自己未來教導小朋友時，會採取因材施教的方式，相比起一味嚴厲，更注重培養球員良好的品格與抗壓能力。