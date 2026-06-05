百億闊太被拍中環商場掃靚貨　丈夫逝世栽培超模新抱獲讚壯大家族

已故賭王何鴻燊與梁安琪當年一舞傾情，與賭王同居後，火速誕下長女超盈。梁安琪入豪門跟賭王學做生意，懷孕期間不忘巡視業務，涉足政界商界，令賭王大為欣賞。賭王與梁安琪育有何超盈、何猷邦、何猷亨、何猷君及何超欣，賭王逝世後，梁安琪繼續發展個人事業，近年更有傳她有意栽培超模新抱打理家族生意，早前有報道指她與奚夢瑤以1.68億元掃中環半山雅盈峰高層全層3伙3房戶連1個車位。早前有人拍到梁安琪現身中環掃貨，貴氣十足，網民激讚梁安琪能幹，壯大家族。

何鴻燊與梁安琪與其中三位兒女，何超盈、何猷君、何猷亨。(momomarioho@Instagram)

奚夢瑤與何猷君及家人一起在平民餐廳用膳。（IG@momomarioho）

梁安琪中環商場掃靚貨

近日有網民目擊梁安琪在中環商場掃貨，梁安琪圍上絲巾孭靚袋，貴氣十足。她與其他人孖住一齊行街，身後跟住一個保鏢，梁安琪即使行街都神態認真，發文網友指梁安琪真人不高，但單睇氣場都見到她氣場強大。有網民留言稱讚梁安琪「很能幹」，有網民亦指梁安琪有格局，也很識教仔，仔女在各行各業都有所成就，「家族是在壯大的」。

何鴻燊與梁安琪及其子女。（momomarioho@Instagram）

何猷君曾透露，《月亮代表我的心》是爸爸何鴻燊和媽媽梁安琪當年談戀愛時所唱的歌。 （網上圖片）

梁安琪與何鴻燊一舞傾情 700蚊月薪榮升闊太

據報道指，梁安琪在廣州出生，3歲學芭蕾舞，兩年後進入廣州歌舞團，靠跳舞及表演維生，其兄長禤偉旗是澳門文化界名人。1982年，年僅20出頭的梁安琪隻身到澳門教跳舞，月薪700蚊，後來梁安琪認識了賭王兄長何鴻展，在他及其妻丁毓珠的安排下與何鴻燊跳舞結緣。其後，賭王安排梁安琪到賭場帳房工作，1989年同居。梁安琪曾坦言賭王改變了他的命運。

何猷君、奚夢瑤、梁安琪及外父外母，公開三代同框合照，連二女Romee亦首次曝光。（微博圖片）

奚夢瑤婚禮大方告白奶奶梁安琪。（IG@momomarioho）

梁安琪懷孕時仍不時巡視業務，在商場和政界都極為活躍，積極參與港澳社會事務，曾擔任澳門公職人員，令賭王極為欣賞。梁安琪在內亦完美做好妻子本分，據早年報道指，賭王生前出席大小場合時，梁安琪陪伴在側，為丈夫整理儀容、噓寒問暖，面對傳媒提問和人多擠擁時，梁安琪均會挺身為賭王擋駕。

早前有人拍到梁安琪中環掃貨。（小紅書）

梁安琪氣場強大！（小紅書）