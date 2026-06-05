百億闊太被拍中環商場掃靚貨 丈夫逝世栽培超模新抱獲讚壯大家族
撰文：張寧兒
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已故賭王何鴻燊與梁安琪當年一舞傾情，與賭王同居後，火速誕下長女超盈。梁安琪入豪門跟賭王學做生意，懷孕期間不忘巡視業務，涉足政界商界，令賭王大為欣賞。賭王與梁安琪育有何超盈、何猷邦、何猷亨、何猷君及何超欣，賭王逝世後，梁安琪繼續發展個人事業，近年更有傳她有意栽培超模新抱打理家族生意，早前有報道指她與奚夢瑤以1.68億元掃中環半山雅盈峰高層全層3伙3房戶連1個車位。早前有人拍到梁安琪現身中環掃貨，貴氣十足，網民激讚梁安琪能幹，壯大家族。
梁安琪中環商場掃靚貨
近日有網民目擊梁安琪在中環商場掃貨，梁安琪圍上絲巾孭靚袋，貴氣十足。她與其他人孖住一齊行街，身後跟住一個保鏢，梁安琪即使行街都神態認真，發文網友指梁安琪真人不高，但單睇氣場都見到她氣場強大。有網民留言稱讚梁安琪「很能幹」，有網民亦指梁安琪有格局，也很識教仔，仔女在各行各業都有所成就，「家族是在壯大的」。
梁安琪與何鴻燊一舞傾情 700蚊月薪榮升闊太
據報道指，梁安琪在廣州出生，3歲學芭蕾舞，兩年後進入廣州歌舞團，靠跳舞及表演維生，其兄長禤偉旗是澳門文化界名人。1982年，年僅20出頭的梁安琪隻身到澳門教跳舞，月薪700蚊，後來梁安琪認識了賭王兄長何鴻展，在他及其妻丁毓珠的安排下與何鴻燊跳舞結緣。其後，賭王安排梁安琪到賭場帳房工作，1989年同居。梁安琪曾坦言賭王改變了他的命運。
梁安琪懷孕時仍不時巡視業務，在商場和政界都極為活躍，積極參與港澳社會事務，曾擔任澳門公職人員，令賭王極為欣賞。梁安琪在內亦完美做好妻子本分，據早年報道指，賭王生前出席大小場合時，梁安琪陪伴在側，為丈夫整理儀容、噓寒問暖，面對傳媒提問和人多擠擁時，梁安琪均會挺身為賭王擋駕。