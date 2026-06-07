前TVB小花息影多年近照曝光　轉戰商界曾哭訴被出賣騷擾兩度流產

現年52歲的簡佩筠於90年代初入行，憑標緻五官獲得不少演出機會，曾在《阿Sir早晨》中飾演古天樂女友、在《大鬧廣昌隆》中飾演陸曉彤，當中她在《神鵰俠侶》中飾演的陸無雙更令觀眾留下深刻印象。不過簡佩筠在1997年息影後十分低調，甚少公開露面，但仍不時出席圈中聚會，日前鍾潔怡在社交平台曬出與簡佩筠的合照，兩人都保養得宜，狀態Fit爆！

簡佩筠曾在《阿Sir早晨》中飾演古天樂女友。（影片截圖）

簡佩筠曾在《阿Sir早晨》中飾演古天樂女友。（影片截圖）

當年都是新人。（影片截圖）

簡佩筠與黎明有不少對手戲。（影片截圖）

簡佩筠在《神鵰俠侶》中飾演陸無雙。（影片截圖）

簡佩筠在《神鵰俠侶》中飾演陸無雙。（影片截圖）

52歲簡佩筠與鍾潔怡聚會 保養得宜狀態Fit爆

鍾潔怡寫道：「今日見返多年好友 #簡佩筠 多年冇見，突然之間緣份到了🫶🏻多謝你為我祈禱🙏🏻雖然祈禱嘅時候，我的眼淚不斷流下，我知道我嘅傷口還未痊愈，但是你給我的說話，我又釋懷了一點點🙏🏻我都希望你所有事，事事順利🫶🏻」相中所見，簡佩筠戴上珍珠耳環，臉容飽滿，狀態極佳！

簡佩筠臉容飽滿，狀態極佳！（IG@kittychung_official）

簡佩筠於90年代初入行，憑標緻五官獲得不少演出機會。（影片截圖）

簡佩筠。（《笑看風雲》劇集劇照）

《偷情男女》仲有同樣已退出演藝圈多年的簡佩筠。（電影截圖）

簡佩筠被生意拍檔出賣騷擾致兩度流產

簡佩筠退出娛樂圈後曾在多間護膚品公司工作，更自立門戶開護膚品公司，但2016年她與生意拍檔發生糾紛，本已計劃將公司上市，卻在過程中被出賣，簡佩筠聲稱對方以合併業務方便上市為由，要求她轉讓商標，豈料對方竟私下將品牌賣給上市公司，令她血本無歸，她更哭訴被前拍檔騷擾，導致她兩度流產，其後更被對方索賠200多萬。幸好簡佩筠老公一直支持她，陪伴她走過人生低谷，兩人更重新成立新公司，再度勇闖商界！

《阿Sir早晨》演員聚會。（IG@ngkalokcarlo）

《阿Sir早晨》演員聚會。（IG@ngkalokcarlo）