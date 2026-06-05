東張西望｜空姐專偷熟客錢　偷唔到錢疑剪眼睫毛報復：好似掃把咁

昨日（4日）的《東張西望》中報道網上流傳一位叫Ivy的空姐副業是幫人做眼睫毛，但她亦被不少網民揭發有「偷錢」習慣。有很多顧客光顧完她做眼睫毛後，發現錢包內的錢不翼而飛，矛頭直指Ivy。被偷錢的客人向節目組表示：「佢舖頭好細，我記得當日我好少可銀包會有張一千蚊紙，係我親戚過年之後封嘅，封咗一張一千。我喺出門口之前就將張金牛放喺銀包入面，中間冇停過，冇買過嘢，冇攞過銀包出嚟。」她去Ivy店舖做完眼睫毛後想用這張1000元付款時，發現錢包內那張1000元不見了，結果要用電子支付結帳，她回家途中不斷回想一千元為何不見。

網上流傳一位叫ivy的空姐副業是幫人做眼睫毛，但是她亦被不少網民揭發她有「偷錢」的習慣。(節目截圖)

偷唔到錢疑剪眼睫毛報復

A小姐則向節目組表示她每次不見的錢由10元至千多元不等，她身邊朋友也告訴她有同樣經歷：「身邊嘅朋友一個一個唔見錢都同我講，我先開始懷疑佢。我專登帶咗一張500元同一張20元，佢冇離開過現場啦，所以我好放心。做完睫毛我已經去搭的士，其間我覺得唔係佢啦，佢咁好人。直到落車嗰一吓要畀錢啦，我發現唔見咗500元淨返20元。好難以置信囉，冇諗過佢會偷錢！」A小姐表示朋友聽說Ivy會偷錢後，不敢再光顧，於是到另一間店舖做眼睫毛，結果新的睫毛師發現她的一隻眼的眼睫毛被剪掉：「發現咗佢其中一隻眼，係畀人剪到齊輯輯，好似掃把咁，畀人剪晒啲眼睫毛。我哋聽到之後就覺得簡直離晒譜，係咪因為偷唔到錢，所以佢就會剪佢啲眼睫毛可能嚟報復呢？」

新的睫毛師發現她的一隻眼的眼睫毛被剪掉。(節目截圖)

受害人於是決定要將Ivy人贓並獲，專門提款後拍下兩張100元，然後去Ivy店舖做眼睫毛，其他6人在樓下等。完成後，受害人發現手袋有被移動痕跡：「睇個袋嘅時候就發現其中一張100元唔見咗，同幾個硬幣都唔見咗，我其中一位朋友就上咗嚟，我就話我唔見咗錢。」朋友最後報警，在等待警察的過程中，Ivy不斷哀求不要報警：「可唔可以唔好搞大件事，唔好意思，可能我攞。」受害人不接受可能的解釋，她問Ivy一句：「係唔係你偷咗？」Ivy亦直認：「係，對唔住。可唔可以私底下解決返？」

受害人於是決定要將IVY人贓並獲。(節目截圖)

不斷哀求「唔好搞大件事」

一開始Ivy表示自己是第一次偷受害人的錢，但在受害人反問她是否真的是第一次及問她是不是要等警察來到才說真話時，她才承認自己並不是第一次偷錢：「我還返晒畀你哋，對唔住，可唔可以唔好咁？我之前有咗BB先做呢樣嘢，可唔可以唔好搞大件事？」Ivy表示自己是怕養不大小朋友：「我好驚唔可以湊大佢，所以我先諗緊有咩方法可以……我唔想要個小朋友，但又唔可以落咗去，所以我整咗好多方法點樣可以儲多啲錢。」

在受害人反問她真的是第一次及問她要等警察來到才說真話時，她才承認自己並不是第一次偷錢。(節目截圖)

為脫罪而說謊？

但從Ivy與其老公的社交平台照片中可以見到，有不少周遊列國及一家三口的照片，最近還去過意大利，懷疑她為了脫罪而說謊。受害人報警後，當場搜出贓物，去年11月Ivy認罪被判守行為12個月。但今年4月，再有受害人在社交平店公開指控被Ivy偷錢，懷疑Ivy在守行為期間再犯案。Ivy的眼睫毛店已由尖沙咀搬去炮台山，在一間舊式的髮廊租一間房做生意，要預約才出現。東張主持前往該髮廊，問他們是否知道Ivy因偷竊守行為事件，職員聲稱不知道，也沒有發生偷竊事件：「係都畀個機會佢重生。」東張主持致電Ivy，她在電話中沒有確認身份，之後東張主持再發訊息給她，同樣沒有回覆。