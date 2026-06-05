藤咲舞涉嫌在台灣賣淫而被驅逐出境　離境後未回國疑轉去韓國整容

日本AV女優藤咲舞近日因涉嫌在台灣賣淫而被驅逐出境，引起廣泛關注。該案揭開後，警方行動的細節，以及藤咲舞後續的動向，都成為大家關心的熱點。警方在台北一間旅館當場查獲涉案俗稱「馬伕」的連姓男子，近日被法庭判處有期徒刑3個月，而涉案的日籍女子則被驅逐出境。有網民發現被驅的藤咲舞未有返回日本，而是去了韓國進行醫美，並在社交平台分享近況。

日本AV女優藤咲舞因涉嫌在台灣賣淫而被驅逐出境。（IG@maifu_jisaki）

AV女優藤咲舞以「國寶級原石天然美少女」聞名

事原於台北市警方的一次掃黃行動，據悉警方於去年11月中旬接獲線報，指士林區某旅館疑有涉黃活動，便派員埋伏查緝。當一對男女準備離開目標房間時，警方立即上前攔截。在調查過程中，發現涉案女子正是來自日本、以「國寶級原石天然美少女」聞名的現役AV女優藤咲舞。藤咲舞於2024年12月加入日本AV業界，以170厘米的身高和傲人身材迅速走紅，被市場譽為「天然美少女級原石」。

日本AV女優藤咲舞日前於台灣台北市一間旅館與男嫖客性交易時，被警方斷正。（台警方影片截圖）

藤咲舞因違反《社會秩序維護法》被裁罰

根據警方透露，交易價格為每次3.5萬新台幣（約9,000港元）。當場查獲時，藤咲舞身穿粉色上衣與黑色短裙，對警方要求出示身分證明文件時一度情緒失控，甚至落淚。最終，她因違反《社會秩序維護法》被裁罰，並被台灣移民署驅逐出境，未來至少三年禁止再入境台灣。

藤咲舞因違反《社會秩序維護法》被裁罰。（IG@maifu_jisaki）

然而被驅逐出境後的藤咲舞並未回到日本，而是轉赴韓國首爾，引來外界更多的關注。她在IG限時動態分享近況時提到，目前正在首爾某醫美診所接受療程。一面感謝診所人員細心照顧，一面還分享了與友人品嘗當地街頭美食的畫面：「好好食，睽違已久的韓國，我們彼此目前都處於恢復期。」