姚焯菲搞見面會鍾柔美做嘉賓搏曝光　傳詹天文以合約換開演唱會

近日TVB旗下團體「After Class」的成員動向引起不少關注，自組合成立以來，四位成員各自探索演藝圈的發展路向，炎明熹離巢後，其中以姚焯菲（Chantel）的氣勢如虹最為搶眼，反觀詹天文（Windy）和鍾柔美（Yumi）則在不同情境下應對事業上的挑戰。幾位年輕藝人的不同境遇，再次體現了娛樂圈中激烈競爭下的升降沉浮。

傳詹天文以約換開演唱會。（梁碧玲攝）

姚焯菲7月底迎來個人首場演唱會

自從赴美修讀大學後，姚焯菲的演藝活動曾一度減少，但如今利用暑期回港3個月的契機，她正以高速節奏全力進攻演藝市場。19歲的她，不僅推出了備受期待的新歌《想飛之內心獨白》，更將於7月底迎來個人首場演唱會。無線亦積極為她造勢，大型活動《萬眾同心公益金》將成為她這首新歌的首唱舞台。Chantel的粉絲「小菲象」也全力支持，推出應援廣告牌、舉辦粉絲見面會，積極為她的新歌和演唱會造勢。值得一提的是，此次見面會特意選在了Party Room舉行，旨在讓Chantel和歌迷有更貼近的互動，一掃以往「高高在上」之感。更讓人驚訝的是，長期未公開亮相的Yumi居然自前年後將再次擔任見面會嘉賓，據指實情是：「有人需要曝光，所以Chantel出手幫助。」 而Chante去年8月的見面會只有跟她感情要好的潘靜文、林智樂、黃奕斌及蔡愷穎等到場力撐，雖然Yumi現身的消息未經證實，但這一安排無疑為活動增添了不少話題性。

姚焯菲7月底迎來個人首場演唱會。(陳順禎 攝)

Yumi人氣直插谷底

同屬「After Class」的Yumi狀態卻不樂觀，雖然她出道以來獲得不少曝光機會，比如在《萬千星輝賀台慶》中領唱表演、參與電視劇《臥底嬌娃》的拍攝等，但接連不斷的負面新聞影響了她的形象。早前傳出的「偽A0」爭議及其他相關醜聞，使她人氣直插谷底，觀眾反應冷淡。最近Yumi在社交平台上頻繁發布旅行照片及私人動態，希望重新獲得外界關注。之前有指無綫對藝人社交帳號要求統一管理，以減低他們發布敏感言論而引起的公關災難，同時亦保障藝人的形象及接Job的機會。

Yumi人氣直插谷底。（陳順禎 攝）

Yumi明知故犯？

有指Yumi明知故犯，在她敏感時期與公司背道而馳，更傳出高層因此而心淡，故此她的商演行程也被低調處理，甚至在節目巡禮中亦被安排站在較不顯眼的位置。不僅如此，連即將播映的新劇《飛常日誌II》中，官方釋出的海報未見其身影，各種跡象似乎都反映出無線對她態度漸趨冷淡，這使得Yumi只能靠社交平台分享日常照片和影片，自我爭取曝光機會。

Yumi只能靠社交平台分享日常照片和影片，自我爭取曝光機會。（葉志明 攝）

Windy以約換演唱會？

Windy作為另一名After Class的成員，在製作單位及樂迷眼中，一直是個才華兼具的潛力股，她即將舉行個人的第一場演唱會《Windy-詹天文CHAPTER ONE LIVE IN HONG KONG》，並有意籌備新歌作品。但有消息稱她是以延長合約作為換取更多演藝機會的條件，而她的商演活動的價錢亦比其他成員低20%。

詹天文（Windy）到內地升學，她大讚學校附近有不少美食，唯一唔慣係無聖誕假。（梁碧玲攝）

Chantel去年演出的13場舞台劇據說為無線帶來了六位數收益

相比之下Chantel在團隊內部的重要性顯而易見，即便身在美國求學，她依然保持活躍，並且成功為公司創造了不少商業價值。去年她演出的13場舞台劇據說為無線帶來了六位數收益。而她在回港後的頻密行程，也顯示公司對她寄予厚望。