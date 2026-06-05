香港探秘地圖｜華富邨集體見到UFO？　目擊者眾多成著名都市傳說

TVB劇集《香港探秘地圖》昨日（4日）播出一集是講到「華富邨出現UFO」的都市傳說，劇中講到高文彬（丁子朗 飾）與畢萍（龔嘉欣 飾）於華富邨遇到外星人。丁子朗為新戲作預備在華富邨查出外星人及UFO出現的資料，最終發現UFO原來是龔嘉欣造假及外星人原來只是家寶媽媽出現加上鼠尾草燃燒後所產生的煙所致。

劇中講到高文彬（丁子朗 飾）與畢萍（龔嘉欣 飾）於華富邨遇到外星人。(《香港探秘地圖》截圖)

香港最著名是1970年代發生的「華富邨巨型飛碟目擊事件」

其實香港亦有不少的UFO傳聞，而最著名的事件就是1970年代發生的「華富邨巨型飛碟目擊事件」，是被公認為香港開埠以來最具代表性的集體都市傳說與不解之謎。據多位居民憶述，當日有不少的華富邨的居民在傍晚或清晨時分，聲稱目擊到一個體積巨大、足以遮蔽整座公屋天空的巨型黑色母船低空盤旋於華富邨華泰樓與華翠樓上空。

香港最著名是1970年代發生的「華富邨巨型飛碟目擊事件」。(《香港探秘地圖》截圖)

UFO在空中停留了約5至7分鐘後便消失

目擊者形容該物體形似巨型鐵餅，底部邊緣閃爍著七彩燈光。當它亮起藍光時，甚至能感受到全邨地面在微微震動。而疑似UFO在空中停留了約5至7分鐘後，便消失於大嶼山方向。雖然多年來都是口耳相傳，並無照片或影片佐證，但是因目擊者眾多，所以便成為了香港史上最著名的都市傳說。

UFO在華富邨出現。(《香港探秘地圖》截圖)