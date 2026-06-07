車婉婉專訪｜接手亡母餐廳卻被穿櫃桶揭崩潰真相：正義不一定浮面

上篇講到車婉婉的演藝生涯，雖然起起跌跌，但近年也能修成正果，迎來自己的事業高峰。不過，車婉婉的私生活卻比她拍過的電影劇集更加充滿戲劇性，在經歷媽媽病逝後，接手亡母的餐廳，卻慘被會計師穿櫃桶，最後揹負過千萬債務，車婉婉直言：「正義不一定浮面」。



在車婉婉的記憶中，母親是一個不折不扣的「工作媽媽」。身兼父職的母親，一個人要照顧四個小孩，供書教學。為了打理生意，母親經常需要飛往世界各地，十天半個月不在家是家常便飯。小時候，車婉婉和弟弟一年級就有補習姐姐，因為「靠她跟我的功課就死定了，自己那麼小也不懂得跟功課。」

雖然母親陪伴的時間有限，但每逢星期日只要母親在香港，就一定會帶全家人出去喝茶、買衣服。「當媽媽在的時候，就是很開心。」 車婉婉說，自己是在母親強大的庇護之下一點點長大的。

車婉婉與母親。（受訪者提供）

母親與娛圈的關係

外界一直盛傳車婉婉是粵語片當紅男主角張英才（才叔）的女兒，對此，車婉婉在訪問中詳細講解了上一代的關係。原來車婉婉母親在十六七歲的少女時期，第一段婚姻的確是嫁給了粵語片男一號張英才叔叔。也正因如此，母親認識了不少圈中人，與「寶珠姨」（陳寶珠）等人成為了摯友，母親自己也曾在幾部粵語片中客串過護士等小角色。

車婉婉母親曾嫁給著名粵語片小生張英才，其後改嫁美國華僑，才生下車婉婉。（IG@cheyuenyuen1228）

被問到初入行會否擔心被冠上「靠媽媽的關係」，車婉婉指：「我當時很不喜歡覺得人家會覺得你媽媽幫你。我需要嗎？很低能。我覺得當時其實有媽媽幫其實很爽，但是當時我覺得我不可以。因為媽媽幫我，所以我在這行才做得到。其實是幫不到的。」如今自己也成了父母，車婉婉才明白如果長輩能幫忙開路，確實能少走很多彎路。但她始終深信，演藝圈是殘酷的，「觀眾的支持和他們的喜歡，並不是你爸爸、你的媽媽、你的姐姐可以幫到你。我個人是追求一樣完全地投入……要贏心，不是贏外表，那些很低能、很古老這個思想。我信一步一步慢慢雕琢自己。」 母親或許能憑關係幫她打開演藝圈的第一道門，但若自身不努力、沒有觸覺，「我開了一百道門，你都是撞牆的。」

車婉婉與兒子。（FB@車婉婉）

兩位長輩相繼離世 終能澄清「才叔非親父」

關於張英才是親生父親的傳聞，最後演變成對車婉婉的網絡暴力，攻擊她「死都不認親生父親」。面對這些指責，車婉婉顯得無奈：「被人攻擊，現在可能還有人攻擊，他們依然覺得我不認，死都不認。但事實不是，怎麼認？」

她坦言，自己一直選擇沉默，是因為對上一代的極度尊重。她出生時，母親與張英才的歷史早已過去，她從未見過兩人在一體，「我未出世，我以一個什麼身份去解釋這件事？我沒有身份，我沒有見過他們一起，零，可以怎樣？你想我怎樣做才叫好好安排這件事？不懂。」 在兩位長輩都健在的時候，當事人選擇絕口不提，作為後輩的車婉婉更覺得自己沒有資格與位置去發言。

兩位長輩相繼離世，終能澄清「才叔非親父」。（資料圖片）

直到近年，母親與張英才叔叔相繼離世，眼見傳聞依然喧囂塵上，車婉婉才選擇公開澄清這並非事實。「那次我為什麼突然覺得，其實他們兩位都走了，你們這樣說，其實我告訴你們不是。原來都不行，可能有些人都未必信。不過選擇不信的人，都不會信。不要緊。」 她說，長輩已經離開了，他們的歷史就由得它隨風而去。她甚至連自己親生父親的過去都未曾主動挖掘，更遑論去談論別人的家事。

親爸網上尋親

而最富戲劇性的，是她與親生父親相認的過程。這並非發生在傳統的尋親節目中，而是發生在現代商業社交平台LinkedIn上。當時親生父親在該通訊軟體上主動聯繫了車婉婉。以往，車婉婉與他沒有任何來往，甚至根本不知道他的存在與下落。「他在app上找我……經過了很久的拉鋸，然後才知道。」為了求證，車婉婉找到了母親至今仍健在的好友，長輩一見到該男子便立刻認出。此後，生父幾次來到香港，雙方相約見面吃飯。但車婉婉坦言，這段血緣關係也僅止於此：「我當然不可能和他有很深的感情，和媽媽不用比。可能我一些很好的朋友跟他比，沒有太多回憶，沒有經歷那麼多。以前也好，現在也好，他如果說到我會聽。你問我是不是很有必要要挖掘他以前是怎樣？你們是怎樣認識、怎樣分手？一句都沒有問過，不需要。那個人（母親）都不在……爸爸的年紀都過了，那現在開心，喜歡吃什麼叫多點，就是這樣。」

車婉婉一家三口。（FB@車婉婉）

媽媽出事經歷黑暗年代

2000年代中期，是車婉婉人生的「黑暗年代」。2003年至2006年間，母親病情惡化，車婉婉將整個人生的重心全部轉移到醫院與照顧母親上，根本無暇顧及自己。那段時間，她一邊要承受《皆大歡喜》拍攝與電台工作的重壓，一邊要面對母親重病的恐懼。

「到媽媽有病……我沒有照顧過自己的情緒那時候，所以就失控了。」車婉婉坦言，自己的外表看起來非常強悍，總能冷靜地告訴大家「我沒事，大家冷靜一點」，但這只是一個堅硬的外殼，「其實裡面全都是碎片了。」幸好她天性樂觀，不愛鑽牛角尖去問「為什麼是我」，但接二連三的打擊如同劇本情節，「幾巴掌打下來，然後說打完了沒有？搞定了沒有？是很嚴重的。」當時身邊的朋友都認定她必定患上了抑鬱症，她卻打趣說自己應該沒有，否則早就去看醫生了。

媽媽出事，那份沉重令車婉婉喘不過氣。（受訪者提供）

被穿櫃桶揹負千萬巨債

然而，命運對車婉婉的考驗並未在母親離世後終結。母親過世後，留下了一間餐廳給她。對於一個自認是藝術家、只懂唱歌、從未跟著母親學過生意的車婉婉而言，接手這間全港最難做的飲食業餐廳，無異於一場災難。當時哥哥們均不在香港，全靠她一個人在港苦苦支撐。

餐廳的會計師看準了車婉婉完全不懂看賬目且對他百分之百信任，便開始瘋狂且持續地「穿櫃桶底」。「被人穿櫃桶，穿得很厲害，到我發現已經是很糟糕了。持續穿到去到一個位置是，那家餐廳肯定是賺錢的本來，但我當然是沒有拿過錢，我還要不斷地掏錢進去。到最後糟糕到爆，總之完全不是一個正常人可以搞定的。」當時的車婉婉演藝事業正值低谷，幾乎毫無收入，面對這個無底深潭，她根本無處籌錢。

講到媽媽，車婉婉不禁眼濕濕。（資料圖片）

無奈之下，她選擇了報警。由於案件涉及嚴重的刑事盜竊與詐騙，為了不妨礙司法公正，她不能向任何媒體透露半句。她花費了巨額資金去向銀行申請印製各類文件、支票，夜以繼日地整理證據，唯一的期盼就是案件快點上庭，「上庭就可以告訴別人他是偷了那麼多東西，讓別人不要以為我和他串通，還我一個清白公道。」然而，現實比劇本更誇張。就在開庭前夕，警察突然給車婉婉打電話：「不好意思，車小姐，被告人前兩天過世了。那我們現在沒有案件，因為我們沒有被告。」

聽聞主謀在開庭前猝死的消息，車婉婉整個人徹底崩潰。「嘩，不是吧？那我要硬食了。」 因為被告已死，刑事案件自動撤銷，這意味著被會計師虧空、盜竊的巨額款項，變成了餐廳無人認領的爛賬。車婉婉必須以個人名義，獨自揹負起這筆高達過千萬的債務。「正義不一定會浮面的。唉，我猜有過千萬。怎麼填啊？盡量填。」面對貨商與債主，車婉婉沒有選擇逃避。車婉婉誠懇地請求對方允許她分期還債。「只能跟他們說，我分期還，慢慢供去還這些債。我自己很感恩，因為我談的時候，他們都接受。很大的教訓。」

為了頂住母親留下來的名字，這間餐廳車婉婉死頂了多年，直到2019年的母親節，在餐廳裡吃完了最後一餐飯，她才將其關門結業。

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