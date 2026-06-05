莊思明傳家族身家8億　曾霸氣護楊明非食軟飯：冇用過我一分一毫

39歲的「拿督千金」莊思明（Lisa）與45歲的男友楊明拍拖10年，經歷過無數高低起伏，今日（6月5日）終於傳出結婚喜訊！回首兩人這段長達十年的愛情長跑，由於雙方家底懸殊，楊明曾飽受外界冷嘲熱諷。然而，在男友經歷官司風波及人生低谷時，莊思明始終不離不棄，更曾揚言「非君不嫁」。如今兩人終於排除萬難步入婚姻殿堂，足見患難中見真情。

莊思明同楊明拍拖10年，經歷過無數高低起伏，今日（6月5日）終於傳出結婚喜訊！（ig@lisa_chng）

擁8億家族身家 曾被拍齊返女方獨立屋豪宅

莊思明出身大富之家，其已故父親莊寶為馬來西亞拿督，家族生意版圖龐大，涵蓋珠寶、房地產及紙業投資等，並曾任香港上市公司主席，保守估計家族身家超過港幣8億元。

自2016年兩人相戀以來，楊明便被指入住女方家族位於山頂的獨立屋豪宅，與莊家姊弟妹共享居住空間。當年楊明發生交通意外惹上官非，便多次被傳媒拍到返回該山頂愛巢，在莊思明家中暫住避風頭。

楊明駕駛曾遇意外，送院時爛醉如泥，需由2名警員左右攙扶。(資料圖片)

楊明多次被傳媒拍到返回莊家山頂豪宅。（ig@lisa_chng）

楊明多次被傳媒拍到返回莊家山頂豪宅。（ig@lisa_chng）

楊明同莊思明經常曝光山頂豪宅內貌。（ig@lisa_chng）

楊明同莊思明經常曝光山頂豪宅內貌，仲有家姐莊思敏。（ig@lisa_chng）

惹「食軟飯」非議 千字文霸氣為愛郎平反

正因為這段「女尊男卑」的極大財力反差，楊明多年來不時遭到外界揶揄，被貼上「食軟飯」的標籤。莊思明在二人拍拖三年後終於忍不住，於2019年6月在社交平台發布千字文為愛郎抱不平。她坦言自己最介意別人抹黑楊明「食軟飯」，並霸氣澄清：「我可以好肯定咁話畀大家聽，楊明冇用過我一分一毫！」

莊思明在文中強調，自己並非外界口中「唔使做都唔使憂」的富家女，一直努力工作賺錢減輕家人負擔。她更反客為主，大爆私下其實是男友在經濟上全力照顧她：「調返轉，我買衫褲鞋襪，甚至連去超級市場買屋企日用品嘅所有錢，都係楊明畀，因為佢同我講，照顧另一半係男人嘅責任。」

她直言曾遇過連食飯都要求「AA制」的壞男人，但楊明絕對不是，更霸氣向外界宣告：「如果以後再有人把口忍唔住想話佢食軟飯，不如話我靠男人，因為呢個係事實，佢的確係有照顧我！」她希望網友以後不要再冤枉楊明，表示看到對方受委屈感到「好心痛！」她又配以一張嬰兒照片，希望自己從未成長，「成爲無憂無慮的BB，就可以好似BB咁乜都唔使諗」。

拍拖十年。（ig@lisa_chng）

莊思明曾為楊明平反，指佢唔係食軟飯，仲上載天真無邪嘅bb相。（ig@lisa_chng）

努力𢱑銀儲「老婆本」 攜手走過人生低谷

為了證明自己能給予女友幸福，楊明多年來亦積極發奮，努力吸金儲「老婆本」。他除了與朋友在馬來西亞投資服裝生意，更曾合資開設燉湯店。雖然燉湯店在開展分店後最終無奈結業，但其修心養性、努力上進的態度，莊思明一直看在眼裡。

拍拖十年宣布婚訊。（ig@lisa_chng）

拍拖十年宣布婚訊。（ig@lisa_chng）