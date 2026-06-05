莊思明懶理楊明官非纏身負面新聞多　揚言非君不嫁力讚男友夠單純

現年45歲的楊明入行多年，早於1999年參加第13期無綫藝員訓練班畢業後加入TVB。因其外型高大、面孔正氣，甫出道便獲得不少關注，更一度被外界封為「謝霆鋒翻版」。楊明曾數度獲得無綫（TVB）高層的全力栽培與力捧，晉身無綫一線小生後他在多部重頭劇中擔正第一男主角，包括《兄弟》、《婚姻合伙人》、《機場特警》以及《迷網》等，全盛時期可謂劇接劇未停過。

但其實他一直以來負面新聞多多，更多次捲入官非，在2020年酒醉下駕駛後，事業更跌到谷底。作為他女朋友的莊思明 (Lisa) 在，每次出庭都陪伴住男友左右，一直支持住楊明，從未嫌棄對方屢次闖禍，一路至今不離不棄。

兩人非常恩愛。(莊思明ig)

Lisa曾接受傳媒訪問時，就表白了對男友楊明的愛，已認定了男友，視對方為終身伴侶，甚至揚言非君不嫁。她更大爆被雙方媽媽催生B，不排除年內隨時結婚。Lisa坦言與楊明彼此之間的相處，尤其近兩年經歷社會事件以及面對外界輿論壓力，箇中感受只有他們兩個最清楚。期間她雖然有試過覺得很攰，但從未想過要放棄這段感情，又笑言楊明四周跟人說在等她求婚。她還大讚男友為人樂觀、單純、冇機心和孝順。而基於對男友的了解及信任，她更甘願改變自己來遷就對方。Lisa表示男友亦早已贏得未來外母的歡心，她媽咪很喜歡楊明，兩人幾乎每日通一次電話，相處得很好。

Lisa話自己嫁硬楊明。(莊思明ig)

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