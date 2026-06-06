65歲矚目配角忽然回春除衫騷肌　霸氣反擊面凹暴瘦傳聞：不是太瘦

資深演員吳廷燁近年因身形過於消瘦且雙頰凹陷，屢傳健康出現問題。為了粉碎外界的擔憂，他日前罕有地拍攝影片，並親自脫下上衣，對著鏡子展現結實的胸肌，還隱約見到腹肌條線。以其65歲之齡，依然能保持如此完美的健碩身段，實在令人驚嘆！

吳廷燁是無綫藝訓班出身，2019年曾返TVB拍攝劇集《鐵探》。（資料圖片）

吳廷燁曾參演TVB劇集《鐵探》。（劇照）

近年健康狀況成為焦點。（影片截圖）

半裸大騷胸腹肌 霸氣回應暴瘦傳聞

吳廷燁在抖音分享影片，見他半裸上身對著鏡子自拍，大方展示結實的胸肌及腹肌線條。隨後，他換上一件貼身襯衫置身於健身房內，但依然掩蓋不住飽滿的肌肉輪廓。他對著鏡頭中氣十足回應暴瘦傳聞：「不是太瘦吧，年紀大一定要多做運動加強心肺功能，防止肌肉流走。運動還可以增強平衡感，以防跌倒，我是吳挺燁，大家好。」

不少網民看過影片後，對於他的毅力與體態感到佩服，紛紛留言大讚：「很厲害了」、「大飛哥肌肉還不錯」、「燁哥脫衣有肉啊，我要努力向你學習」。

吳廷燁忽然騷騷，大晒鋼條Fit爆身材。（抖音@吳廷燁）

胸肌結實，仲隱約見到腹肌，勁！（抖音@吳廷燁）

吳廷燁問大家：「不是太瘦吧！」（抖音@吳廷燁）

提大家年紀大一就要多做運動。（抖音@吳廷燁）

曾患腸胃炎暴瘦惹憂心 積極健身重拾健康

吳廷燁近年深居簡出，甚少公開露面。早前他曾拍片分享享受下午茶的近況，片中他戴著黑色鴨舌帽，頸部青筋凸起，說話略顯憔悴。他當時自爆因為患上腸胃炎，連續多天只能進食小米粥、饅頭和腸粉，導致體重急劇下降，猶如減肥一樣，令粉絲相當憂心。如今他以一身健碩肌肉現身，證明健康狀況良好，讓一眾影迷終於放下心頭大石。

頸部青筋凸起。（影片截圖）

頸部青筋凸起。（影片截圖）

之前屙肚。（影片截圖）

《我和殭屍有個約會》成經典 侍母至孝與梁朝偉交情深厚

吳廷燁於80年代起效力亞洲電視，經常飾演反派角色，其中在經典劇集《我和殭屍有個約會》系列中飾演外剛內柔的殭屍「堂本真悟」（Ken）一角，與張文慈飾演的女殭屍「山本未來」配對，至今依然是觀眾心中的經典。

除了演藝成就，吳廷燁在圈中亦以人緣極佳見稱。他與影帝梁朝偉、周星馳及吳鎮宇同為TVB第11期藝員訓練班出身。他與梁朝偉至今依然交情深厚，當年梁朝偉與劉嘉玲結婚時，更邀請他擔任首席伴郎。此外，吳廷燁也是圈中出了名的孝子，早年他離開亞視北上發展，之後為了照顧年邁的母親而回流香港，更毅然放棄半山寓所，搬回黃大仙的公屋與母親同住，其侍母至孝的品格令人深感敬佩。

吳廷燁在《我和疆屍有個約會》系列中飾演「堂本真悟」一角。（劇集截圖）

吳廷燁與張文慈曾多次合作。（影片截圖）

吳廷燁同張文慈曾傳緋聞。（微博@張文慈）

吳廷燁與梁朝偉老友鬼鬼。（微博圖片）