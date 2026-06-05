給阿嬤的情書｜演員陳欽勤自爆是佘詩曼廿年忠粉：很可愛，胖嘟嘟

電影《給阿嬤的情書》在內地票房突破15億人民幣，將於6月18日於香港上映。電影以僑批為敘事線索，講述了一位潮汕阿嬤的孫子遠赴泰國尋找阿公的故事，深得大眾歡迎！今日（6月5日）《給阿嬷的情書》演員李德如（飾 如姨）、陳欽勤（飾 狄功）、趙童（飾 淑柔大女兒）出席第五屆「香港潮州節」，分享拍攝經驗。



《給阿嬷的情書》演員李德如（飾 如姨）、陳欽勤（飾 狄功）、趙童（飾 淑柔大女兒）出席第五屆「香港潮州節」，席中分享拍攝經驗。（葉志明 攝）

劇組重情重義 潮州話發音鬧出搞笑事

李德如、陳欽勤、趙童接受傳媒訪問。陳欽勤表示戲中各人因為拍攝而建立了深厚友誼：「我們都是有情有義的。大家都非常好，是我們潮汕的美德。」李德如用潮州話分享，表示拍攝其中一幕有對白是「Dangerous」，但因為與潮州話「等一下又死」類似，所以就變成了一個有些無厘頭的搞笑位。

《給阿嬷的情書》演員李德如（飾 如姨）、陳欽勤（飾 狄功）、趙童（飾 淑柔大女兒）出席第五屆「香港潮州節」，分享拍攝經驗。（葉志明 攝）

童星趙童視黃宗澤為男神

陳欽勤也透露，自己從小就喜歡周星馳的作品。「我們劇組有一位也是周星馳的影迷。」《香港01》記者問到趙童小朋友的拍攝心情時，她回答：「拍的時候有一點激動，因為第一次當主演。（會想繼續做演員？）這個的話，等長大之後要說，還是學業比較重要。（爸媽想你先讀書？）嗯。」她更透露，自己喜歡黃宗澤，因為受了陳欽勤的影響。

陳欽勤追隨佘詩曼廿年：胖嘟嘟的

有工作人員大爆：「你不是喜歡佘詩曼嗎？」陳欽勤即說：「男神黃宗澤，女神佘詩曼。」他表示，從20多年就已經開始留意佘詩曼的演出。「太喜歡啦，感覺我們應該要學習TVB的演員，多才多藝。《正義女神》剛追完。（從哪一套劇開始？）很小啦，20多年前，是《碧血劍》（2000年版），裏面演的是阿九（長平公主）。我看的這一部片，她已經很可愛，胖嘟嘟的。現在一直都沒有改變，她每一套劇我都有追。（首映可以邀請她？）要看導演有沒有安排。」

趙童（飾 淑柔大女兒）表示會先專心讀書，之後才考慮演藝發展。（葉志明 攝）

李德如（飾 如姨）用潮州話回答。（葉志明 攝）

趙童（飾 淑柔大女兒）表示會先專心讀書，之後才考慮演藝發展。（葉志明 攝）