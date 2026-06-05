佘詩曼開腔回應欺凌楊思琦傳聞　霸氣直呼：邊得閒啫

視后佘詩曼（阿佘）今日（5日）以「著綠香港環保大使」的身份出席「香港綠色日2026」活動，落力推廣環保生活。近日無綫經典劇集《無名天使3D》深宵重播，令當年阿佘與郭羨妮聯手杯葛同劇演員楊思琦的傳聞再次被翻炒。面對這段陳年恩怨，阿佘今日開腔正面反擊，直言當年拍動作戲拍到滿身傷痕，根本無暇搞小動作，盡顯極高EQ！

佘詩曼否認欺凌楊思琦。（ig@charmaine_sheh）

霸氣粉碎欺凌傳聞：有人嘅地方就有是非

《無名天使3D》是不少劇迷心中的經典，阿佘回憶起當年的拍攝點滴，直言過程相當艱辛。她透露開工前一個月已開始接受動作特訓，拍攝時更有高達九成的動作場面是親身上陣，導致每天都弄得滿身傷痕。

對於外間盛傳當年她與郭羨妮在劇組聯手欺凌楊思琦，阿佘坦言沒有留意相關消息，並霸氣澄清：「大家要記對白、做動作，冇時間做其他嘢！邊得閒啫？放飯連飯都唔想食，只係想沖個涼。」她婉拒進一步談論是非：「有人嘅地方就有是非，是非就未必係事實嘅全部，唔想再講。」她強調現時大家各自都發展得很好，各有成就，對於將來會否再與楊思琦合作，她抱持開放態度，表示只要題材合適絕對無問題。至於會否考慮重現當年的經典泳衣造型？保養得宜的阿佘豪言：「I'm always ready（我隨時準備好）！」盡顯自信。

2004年的《無名天使3D》由佘詩曼、郭羨妮和楊思琦飾演三位性格不同的Madam，原來劇集也暗藏了激罕有的畫面，佘詩曼和楊思琦穿上她們隸屬的反恐組（CTU）T-Shirt，也是紮起馬尾，好靚！（網上圖片）

《無名天使3D》由佘詩曼、郭羨妮、楊思琦主演。（網上圖片）

同時演出電視劇《無名天使3D》的三名女星佘詩曼、楊思琦 、郭羨妮在拍攝期間傳出不和，有報道稱因楊思琦戲份較多，被佘詩曼與郭羨妮聯手杯葛。（《無名天使3D》劇照）

抱恙上陣聲帶發炎 遭ERROR大炒四位數

活動上，阿佘原來是帶病上陣。她透露自己聲帶發炎，受訪時聲音沙啞，期間更不時要清喉嚨才能繼續發言。談到早前密集式與圈中好友慶祝生日，她笑言雖然沒有細數慶祝次數，但坦言「食太多蛋糕太甜」。

提到早前與ERROR成員梁業（肥仔）及何啟華（阿Dee）打麻雀，阿佘自爆輸了高達四位數字，更指肥仔是大贏家。被問到何時再約戰復仇？阿佘幽默地以「娘娘」口吻回應：「本宮身體抱恙！同埋要再練習下先！」對於肥仔曾得戚表示自己在佘媽媽心目中留下深刻地位，阿佘即毫不留情地踢爆：「（佘媽）藐佢！」場面搞笑。

經常約打麻雀。（ig@charmaine_sheh）

停接長劇專心休養 爭取時間陪伴母親

至於下半年的工作安排，阿佘透露暫時未有接拍新劇的計劃，目前只會應付零散的拍攝工作。她笑言現階段想專心養病，並非刻意精挑細選劇本：「內地、香港嘅劇本都有，除非超級鍾意，如果唔係唔想離開香港咁耐，有時間想多啲陪住媽媽。」