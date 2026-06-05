鄭艷麗突發絕望控訴　驚爆遭房屋署逼迫：冇地方可以求助

現年55歲的的息影艷星鄭艷麗，於2020年6月自爆患上厭食症，體重跌至90多磅，更一度被送往深切治療部（ICU），近年更多次出入醫院，身體狀況令人擔憂。今年3月鄭艷麗經歷喪母之痛，4月又再度入院，今日（5日）她突然在Facebook發文：「真係好辛苦呀！我就嚟俾房屋署逼到我發癲呀！冇地方可以求助，假如我真係死咗一定係俾佢逼死㗎。」網民紛紛留言表示擔心！

鄭艷麗自爆患厭食症。（Facebook@鄭艷麗Constance）

多次出入醫院。（Facebook@鄭艷麗Constance）

健康令人擔憂。（Facebook@鄭艷麗Constance）

突然發文求助。（Facebook截圖）

昔日「最美艷星」轟動影壇 近年受厭食症折磨

擁有越南及法國血統的鄭艷麗，1988年參加《銀河接力大賽》奪得冠軍後入行，備受力捧，後來轉戰影壇，曾拍攝多部三級片，憑混血精緻樣貌獲封「最美艷星」。鄭艷麗息影後生活回歸平淡，曾被拍到在麥當勞打工及擔任清潔工，2023年則在筲箕灣一間食店任職。近年鄭艷麗健康亮起紅燈，飽受厭食症折磨，體重一度跌至90磅，曾被送入深切治療部（ICU）。由於長期患病需頻繁請假，導致她的工作極不穩定，她曾自爆遭到公司「無理解僱」及強迫辭職，甚至要向勞工處求助，生活與健康雙雙陷入困境。

鄭艷麗昔日於電影中的演出。（影片截圖）

鄭艷麗昔日於電影中的演出。（影片截圖）

鄭艷麗呻難找穩定工作。（Facebook@鄭艷麗Constance）

鄭艷麗曾入住ICU病房。（Facebook@鄭艷麗Constance）

鄭艷麗近年受病魔折磨。（Facebook@鄭艷麗Constance）

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