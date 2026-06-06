愛回家「池家」重聚賀王俊棠70大壽　池美麗爆家訓：我們這一家

陪伴香港觀眾近10載的TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》將於7月正式畫上句號。劇中熊樹根的死對頭「池家」一家三口，包括池富（王俊棠飾）、池子孝（阮政峰飾）和池美麗（鍾凱琪飾），雖然年前早已各散東西，但在戲外感情依然要好。適逢5月22日是王俊棠的七十歲大壽，兩位「仔女」特意為他溫馨慶生。

王俊棠迎來70大壽，生日快樂！（抖音@王俊棠）

王俊棠迎來70大壽，生日快樂！（抖音@王俊棠）

早前一班朋友為棠哥慶生。（抖音@王俊棠）

仔女請食日本餐 王俊棠收「池」字書法笑開懷

阮政峰和鍾凱琪極有孝心，日前相約王俊棠食日本餐慶祝大壽。阮政峰在IG Story分享合照，並以紅色大字寫下「棠哥大壽」。相中可見，阮政峰捧住生日蛋糕，而壽星公王俊棠則收到一張寫住「池」字的書法畫作，開心得笑到四萬咁口。阮政峰更留言感謝妹妹的安排：「多謝美麗準備的一切，真係生女好過生仔」。

王俊棠收池字書法笑開懷。（IG@yuenchingfung）

棠哥70大壽。（IG@yukimi_chung）

重溫池家家訓 鍾凱琪高呼「我們這一家」

「池美麗」鍾凱琪其後轉貼動態，更搞笑地寫下劇中的經典池家家訓：「殺人放火~金腰帶！」。她續寫道：「池左少少~今日為阿爸賀壽，謝謝哥！」另在三人的合照中加上「我們這一家」字句，足見三人猶如真實家人般深厚的情誼。

遲啲有片睇。（IG@yukimi_chung）

池家！（IG@yukimi_chung）

阮政峰離巢百足咁多爪 轉戰HOY TV尋機會

在《愛回家》中飾演市儈貪心一家的三人，現實中各自有新發展。「池富」王俊棠仍是TVB合約藝人，繼續拍《愛回家》與飾演「熊樹根」的劉丹鬥咀。「池美麗」鍾凱琪自2021年在劇中被安排去日本學廚後，就一直未有再出現。而現年34歲的「池子孝」阮政峰亦於去年7月結束與TVB的14年賓主關係。離巢後的他百足咁多爪，除了開workshop教班外，又擔任婚宴主持、活動司儀、魔術師及武術導師。仍然渴望做演員的阮政峰，早前更轉戰友台出席HOY節目巡禮，與陳啟泰、馬志威、敖嘉年等人同場。

「池家」早已各散東西。（IG@yukimi_chung）

「池家」早已各散東西。（IG@yukimi_chung）

「池美麗」最有棠哥心，經常相約見面。（IG@yukimi_chung）

阮政峰去年離巢TVB。（IG@yuenchingfung）