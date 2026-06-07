鍾楚紅鄭秀文閨蜜同框美貌驚艷　超近鏡膚質極佳靚到發光

現年66歲的鍾楚紅（紅姑）早前出席知名珠寶品牌新店開幕活動，擔任剪綵嘉賓，以一身白色長裙配搭輕盈白紗造型亮相，仙氣滿瀉驚艷全場，再配戴華麗鑽飾，氣質高貴優雅！日前鄭秀文（Sammi）在IG曬出與紅姑的合照，並寫道：「👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩👩‍❤️‍💋‍👩Mi和紅姑私下感情要好，一起工作，特別開心.Girls just wanna have fun. 😄每個女人都要做自己. Be proud of yourself.😁😁珠寶💎珠寶💎」

鍾楚紅以輕透視白色長裙出席活動。（陳順禎 攝）

紅姑保養得宜！（陳順禎 攝）

不老女神！（陳順禎 攝）

紅姑表示必定入場撐好姊妹鄭秀文開騷！（陳順禎 攝）

鍾楚紅鄭秀文閨蜜合照 超近鏡「靚到暈」

相中所見，鄭秀文以黑色褲裝上陣，佩戴金色珠寶點綴，相當有型，而鍾楚紅就以黑色露膊晚裝上陣，配搭閃爆鑽石頸鍊，高貴大方。兩人頭貼頭合照，盡顯深厚感情，在超近鏡拍攝下仍可見膚質極佳，獲網民紛紛留言激讚靚到發光，甘比（陳凱韻）亦留言驚呼：「冇得輸，畀你倆個靚到暈咗😍」

靚到發光！（IG@sammi_chengsauman）

靚到發光！（IG@sammi_chengsauman）

型！（IG@sammi_chengsauman）

型！（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文在《夜王》中飾演夜總會CEO V姐。（《夜王》劇照）

甘比（陳凱韻）同女兒劉秀樺（Josephine）及鍾楚紅（紅姑）都有入場支持。（IG@kimbeechan_official）

閨蜜。（IG@happyyarn_kimbee）

感情好好。（IG@happyyarn_kimbee）

感情好好。（IG@happyyarn_kimbee）

鍾楚紅早年投資房地產生活無憂

鍾楚紅曾是80年代最灸手可熱的花旦之一，她在1991年嫁給廣告才子朱家鼎後淡出演藝圈，可惜2007年朱家鼎因大腸癌病逝，經歷喪夫之痛的紅姑大受打擊，並宣布不再婚。紅姑自息影後作風低調，據知她早年靠投資房地產獲利不少，現時有三套物業，總值超過1億港元，生活無憂。崇尚健康生活的紅姑，閒時相約好友聚會、行山，又喜歡四處旅遊，享受人生，而她間中亦會出席公開活動與大家見面！

「紅姑」鍾楚紅有「港版瑪麗蓮夢露」之稱。（劇照）

鍾楚紅與張曼玉曾合作拍攝《流金歲月》。（劇照）

兩位女神的風采無疑是一道靚麗的風景線。（《流金歲月》劇照）

靚足咁多年。（微博@鍾楚紅Cherie）

氣質出眾。（微博@鍾楚紅Cherie）

鍾楚紅睇藝術展。（小紅書圖片）

甘比與鄭秀文鍾楚紅私交甚篤。（IG@sammi_chengsauman）

甘比（陳凱韻）和鍾楚紅及友人為Sammi鄭秀文慶祝生日。（IG@sammi_chengsauman）

相談甚歡。（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文與鍾楚紅（紅姑）連續多年為杜sir杜琪峯慶祝生日。（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文與杜sir杜琪峯夫婦、鍾楚紅（紅姑）、古天樂、張叔平合照。（IG@sammi_chengsauman）