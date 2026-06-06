黃宗澤爆阿媽「好猛」拒娶潮州妹　堅拒復出樂壇：做乜咁作賤自己

黃宗澤昨日（6月5日）出席第五屆「香港潮州節」，講起「潮州」兩個字就令他食指大動，事關原來他籍貫潮州，從小到大都十分愛潮州飲食，他接受訪問時，更即席騷潮州話：「好食。今日好睇，嘢食好食！空氣好香！」



黃宗澤出席第五屆「香港潮州節」。（葉志明 攝）

黃宗澤出席第五屆「香港潮州節」。（葉志明 攝）

笑拒娶潮州妹！自爆阿媽「好猛」 財政獨立唔使老婆管

談起兒時回憶，黃宗澤說：「屋企人過時過節就會『卜卜卜』。」原來是在家中做潮州粿。台上，楊玳詩（Daisy）提起他不結婚的言論，他笑言不覺尷尬：「搞吓氣氛啫，冇乜所謂。（話你唔結婚喎）我答咗佢啦，仲話叫我娶潮州妹，你睇我阿媽幾猛至得㗎，仲娶潮州妹。（可以打理家頭細務同錢）唔使啦，我啲財務唔使打點，我自己搞掂，請會計得㗎啦。」

笑談YouTube爆笑互動 直指林峯有「偶包」全港皆知

講起與海兒的YouTube片，他解釋：「又唔係蝦佢，我覺得好笑啦，（網民）話係有史以來最好笑嗰集，其實我哋嗰日真係傾得幾開心，睇呢啲YouTube節目要好笑。（你爆林峯有偶包）呢個唔係爆，全香港8成人都知㗎，係咪？」

自嘲唱歌難聽拒復出！被問舊愛胡杏兒淡然回應

同場鄭希怡曾要求他唱《K歌之王》，問起此事，他說：「冇所謂啦，玩之嘛。（幾時真係會認真唱歌？）我退出樂壇好耐啦。大家做乜咁作賤自己，貼錢買難受？哈哈哈哈。（樂壇欠你一個交代）你哋經歷咗啲乜嘢？玩吓就OK囉，我唔專業呀嘛。」最後問到胡杏兒在《今晚好犀利》抽中舊愛黃宗澤的問題，他回答：「呢個我唔知喎。邊度記得呀，咁多節目。」

黃宗澤接受訪問時，坦言財政獨立唔使老婆管。（葉志明 攝）

黃宗澤表示提起潮州美食就開心。（葉志明 攝）

黃宗澤表示提起潮州美食就開心。（葉志明 攝）

黃宗澤表示屋企壞冷氣機，趕住要走。（葉志明 攝）