黃宗澤麥玲玲獲委任龍舟文化宣傳大使　扒龍舟初體驗玩到成身濕

每年端午節市民除了吃粽子，最矚目的活動當屬龍舟競渡。日前堪輿學家麥玲玲、藝人黃宗澤（Bosco）及胡鴻鈞（Hubert）更齊齊獲番禺文旅局委任為「龍舟文化宣傳大使」，麥玲玲與胡鴻鈞更親身落船「扒番轉」，體驗傳統文化！

黃宗澤主要與文旅局當局人員交流傾談。

早過春節中秋入選非遺 大灣區番禺極重視龍舟文化

麥玲玲接受《香港01》訪問時透露，端午節作為中國第一個入選聯合國非物質文化遺產的傳統節日，意義非凡：「佢甚至早過春節、早過中秋就攞到呢個非遺地位，所以大家都好重視端午節，同埋當中包含嘅好多傳統文化，當然亦都包括住龍舟文化啦。」

黃宗澤麥玲玲獲委任龍舟文化宣傳大使。

她指出，大灣區一帶特別是番禺，因為地理上河網密佈，屬於水鄉，故當地人極為重視龍舟文化。今次番禺區文旅局為了推廣及讓大眾感受這項傳統，特別邀請了幾位香港藝人過去協助宣傳。

胡鴻鈞與麥玲玲一同接受榮譽「龍舟文化宣傳大使」。（公關提供）

麥玲玲胡鴻鈞初體驗 與國際冠軍隊伍同舟：玩到成身濕晒

玲玲師傅透露，活動當日分工合作，黃宗澤主要與文旅局當局人員交流傾談，而她則與胡鴻鈞親自落船體驗：「我就同胡鴻鈞一齊落去船度睇下。其實我係第一次爬龍船（划龍舟）嘅，胡鴻鈞都係第一次，佢都話好玩。」

二人落力宣傳龍舟文化。

不過，要與專業隊伍同舟絕對不容易。玲玲師傅笑言：「當地嗰隊龍船隊係攞過國際賽冠軍嘅，佢哋扒得好叻，甚至成條村啲人都扒得好叻。但你知爬龍船梗係辛苦啦，又熱，我琴日梗係玩到成身濕晒啦！」雖然大汗淋漓，但兩人依然扒得有板有眼。

好落力！

二人試玩龍舟。

二人試玩龍舟。

走訪900年歷史古村 揭秘「起龍舟」傳統工藝

除了親身落水，眾人亦參觀了當地的龍舟產業基地——大嶺村。玲玲師傅大讚該村的保育工作：「嗰條村已經有九百幾年歷史，有好多保育嘅嘢做得好好。村民每年四月初八，就會喺個河底、河床嗰度挖返隻龍船出嚟，清潔並整返靚佢。因為咁樣隻龍船先至唔會乾、唔會裂、唔會氧化。到端午每年用完，又會用油整靚佢，再埋返落河流個底度。」

玲玲師傅直言今次行程雖然炎熱，但非常熱鬧，與當地村民玩得十分開心。番禺市政府亦希望透過三位香港宣傳大使的影響力，向大眾進一步推廣村落文化、旅遊景點以及傳統節日。