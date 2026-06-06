《中4》白眉鷹王莫家淦親解換大屋傳聞　嘆冇可能：嗰度真係豪宅

莫家淦早前參加《中年好聲音4》雖然被淘汰，但事業也得益於節目而人氣上升，有報道指他換兩層獨立大屋，但其後證實只是「參觀」而非入住。日前（6月5日）莫家淦出席維園飲食節活動，更獲邀上台唱歌，氣氛十分之好！



「白眉鷹王」演唱《假使有日能忘記》。（官方提供圖片）

《中年好聲音4》白眉鷹王莫家淦一出場就落大雨！（葉志明 攝）

莫家淦瘋狂吸金，勁呀！（葉志明 攝）

《中4》帶挈人氣急升！接商演廣告吸金：決定冇錯

當晚現場落起一陣暴雨，活動更因雷暴警告而需暫停，在他出場之前，大會舞台更疑似因斷電而被迫停止，幾分鐘後才回復正常。「維園呢度有瓦遮頭，但係上次珠海係冇嘅之餘，要擔住遮唱，啲群眾又唔走，變咗佢哋又擔住遮睇，所以冇問題嘅，我有經驗。」

莫家淦唱Live真係好好聽！（受訪者提供）

大仔爆笑追問「換大屋」傳聞 全家總動員默默力撐

莫家淦直言自從參加《中》後有更多人認識，以前可能只有100個like，而家有2,000個like，留言亦較多。「多謝大家支持，譬如今次嘉年華會搵我出活動唱歌，之前都有啲廣告呢啲工作，都開心嘅。」他坦言，最初擔心過是否應該參加，但最後證實當時的決定是對的。「最尾都把心一橫參加，而家睇返個決定係冇錯嘅。」

莫家淦唱Live真係好好聽！（葉志明 攝）

他表示，太太一直都十分支持他的工作，而小朋友則因早前「被報道換大屋」一事，與他有了以下對話。「爹哋，啲人同學話我哋換咗大屋喎！反而大仔關心呢啲嘢，細仔就，一有音樂，佢就識唱。兩個仔會表達多啲，老婆同外母就默默支持，阿媽就集集都睇。」

莫家淦瘋狂吸金，勁呀！（葉志明 攝）

認暫緩買樓計畫 冀繼續努力搵真銀買理想安樂窩

被問到會不會考慮置業時，他回答：「冇可能啦，嗰度真係豪宅嚟。自己喺置業方面暫時都係觀望，第一想儲多個錢先，第二就係始終買樓都係人生大事，要觀察吓先，另外希望憑《中4》，自己又努力啲，儲多啲錢，有個地方畀屋企人安居始終係理想嚟。」