于洋自爆曾因心臟血管閉塞險死　揭離巢TVB真相曾一日拍五套劇

現年77歲的資深演員于洋，自2021年拍畢劇集《家族榮耀》後便告別幕前，定居加拿大過著弄孫為樂的退休生活。月前他難得回港與親友相聚，就接受了好友楊紹雄的網台節目訪問，重提當年與TVB鬧翻，一度被下令「永不錄用」的江湖傳聞。于洋最近就為資深傳媒人汪曼玲的YouTube頻道《快拍．曼鏡頭》節目擔任嘉賓，接受汪曼玲的訪問。鏡頭前的于洋沒有太大改變，狀態極佳，他在是次訪問中自揭曾因心血管閉塞險死，又豪言要花光所有積蓄，不留給兩名兒子。

于洋於1975年加入TVB拍劇，不時飾演皇帝、慈父、外父等角色，因角色入屋而令不少網民留下深刻印象！（TVB＠FB）

于洋在TVB最後一部劇係《家族榮耀》，戲中飾演馬家一家之主馬世宏。（《家族榮耀》劇照）

因心臟血管閉塞險死

于洋透露他在2007年一度險死，可以說是逃過了鬼門關一劫，他憶述當年突發心血管閉塞的經歷，仍猶有餘悸。于洋表示：「嗰時突然間透唔到氣，心口痛到好似有針咁拮落去。」他以為自己會命喪當場，原來他當時心血管已經塞了「兩條半」，真是相當危險。由於于洋平日有做運動的習慣，他強逼自己放鬆下來，懂得轉用口來深呼吸，在臨危不亂下進行自救，成功爭取時間到醫院治療。當他入到醫院後即由醫生為他進行通血管手術，並為他放入了兩個支架，從鬼門關把于洋拉回來。于洋又透露早前在加拿大接受了髖關節手術，他未做熱身踢沙包受傷了，起初以為只是普通扭傷，照X光後才發現盆骨受傷出現骨枯，需要入院進行盆骨置換手術。手術過程相當順利，他很快就復原了。

于洋接受資深傳媒人好友汪曼玲訪問。(youtube《快拍. 曼鏡頭》截圖)

于洋喜歡玩百家樂。(youtube《快拍. 曼鏡頭》截圖)

揚言不會留積蓄給兒子

于洋經歷過心臟出事徘徊死亡邊緣，且受到外國開放文化的影響，他對財富的看法十分豁達，笑言從未打算將辛苦賺來的錢留給兩名兒子，即使他的兩名兒子都非常孝順懂事，聽他的話。他還經常與兒子們開玩笑說：「我成日同我啲仔講，『喂！老竇咁辛苦搵錢，梗係自己使晒先啦，仲留畀你？你傻㗎？』」。而他的兩個兒子都好贊成父親這個決定，還會把銀行卡給予母親，于洋太太就是家中的「財政大臣」。于洋指一家人相處如外國人般輕鬆幽默，又大讚太太將家庭打理得井井有條，給予他很大的自由度，就算他喜歡去賭場，曾經試過一晚輸十多萬美元，太太對他依然沒有管束，他自言冇⾃由寧願死。

于洋曾走過鬼門關一趟。(youtube《快拍. 曼鏡頭》截圖)

于洋狀態好好。(youtube《快拍. 曼鏡頭》截圖)

揭離巢TVB真相

于洋又提到昔日在無綫 (TVB) 的日子，汪曼玲問在TVB工作了十幾年的他說：「當時係唔開⼼離開嘅嗎？」于洋即表示：「絕對唔係，絕對唔係。因為嗰陣時，啱啱離開嘅時候，因為公司佢哋政策改變。仲有話依家公司冇乜嘢製作，畀唔到我咁多騷騷，我唯有離開。叫我簽⼀個騷，我梗係唔肯。我要謀⽣，冇錢寄返去加拿大，⽼婆唔肯。⾹港⽣活指數太⾼，如果你搵唔到⼯作，你留喺⾹港做乜嘢，係咪？我每年都 overshow嘅。因為以前唔知點解拍完⼀個，有時⼀⿑五個 show，試過五組戲⼀⿑做，冇時間瞓覺就瞓喺枱底。拍完鏡頭之後即刻匿埋枱底，瞌⼀瞌都好。鄭⼦誠就話『嘩，你咁犀利，即刻起⾝』，咁都冇辦法。根本冇時間瞓覺，嗰時係最⾟苦嘅，⼀⽇有五個劇⼀⿑拍，⾟苦到不得了，⼜要記對⽩，我都唔知點樣記。」

汪曼玲又問到于洋：「對於依家無綫開始⾛下坡，你⾃⼰有咩睇法？」于洋說道：「好難講，因為依家⼿機多，個個都睇⼿機，你⾒到⾏街，個個都低住頭，撞⾞撞死你都唔知。個個都睇手機，電視邊仲有⼈睇，⼜唔需要專⾨追電視，唔鍾意追劇，喺網上隨時⼀撳就睇得。」

于洋與資深傳媒人好友汪曼玲傾得好開心。(youtube《快拍. 曼鏡頭》截圖)

于洋憶述心臟出事經過。(youtube《快拍. 曼鏡頭》截圖)