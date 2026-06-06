李盛林牧師安息禮今舉行　阿Mo哥哥到場打點　堅強承接偉大父愛

2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故，受重創的舞蹈員李啟言 (阿Mo) 至今仍在經歷漫長且艱辛的康復治療。過去近四年來，阿Mo的父親李盛林牧師一直風雨不改，透過每週的代禱信向外界交代兒子的最新康復進度。然而，上月傳出噩耗，李盛林牧師因身體發炎、嘔吐及發燒入院接受治療，牧職神學院於4月25日證實李牧師已安息主懷，消息令各界感到悲痛與不捨。

李盛林牧師的安息禮已於今日（6/6）早上10時30分，於九龍尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉行。李盛林牧師家屬及其教會弟兄姊妹，一早到場打點，教堂內擺放著李盛林牧師遺照，親友陸續到場作最後道別。早上約10時李啟言哥哥新穿素服，神情哀傷到達。

李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子阿Mo的康復進度，他在2026年4月25日離世。（李啟言IG圖片）

李盛林牧師在2026年4月25日離世。（YouTube@健康嗎 Health Code）

父愛偉大 兩年多來代禱信從不間斷

自阿Mo不幸受傷後，李盛林牧師便成為了兒子最強大的後盾。為了讓關心阿Mo的朋友和公眾了解進度，他每星期都會親自撰寫代禱信，記錄阿Mo從病危到奇蹟般逐漸康復的每一點進步，字裡行間滿溢著無私的父愛與堅定的信仰。直到今年3月，李牧師因身體出現慢性心血管及發炎問題，才首次出現延遲發信的情況。

牧職神學院在公布其離世消息時，亦高度讚揚李盛林牧師在擔任院長期間，致力推動神學教育與牧者培育，貢獻良多，並懇請大眾在禱告中紀念其家屬。

李盛林曾接受港台節目《舊日的足跡》主持車淑梅訪問。（RTHK 香港電台facebook相片）

Mo爸李盛林牧師生前每天都會唸經文給兒子聽。（羅乃萱Facebook圖片）

安息禮謝絕花牌 帛金全數助阿Mo復康

在今日舉行的安息禮上，家屬表現哀傷但堅強。據悉，家屬事前已表明敬辭花牌，並透露所有帛金將會全數撥作阿Mo（李啟言）未來的醫療及生活費用，希望將各界的愛心與心意，繼續轉化為支持阿Mo走下去的動力。

雖然李牧師未能親眼看到兒子完全康復，但他過去對兒子的全力陪伴與奉獻，已深深感動了全港市民。不少網民及教友今日亦紛紛在社交平台上留言悼念，祝願李牧師一路走好，同時希望阿Mo與家人能夠節哀順變，保重身體，帶著父親的愛繼續勇敢面對未來的康復之路。

李啟言哥哥 (左) 神情哀傷抵達教堂打點。（葉志明攝）

李啟言哥哥 (左) 神情哀傷抵達教堂打點。（葉志明攝）

李盛林牧師的安息禮今日於九龍尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉行。（葉志明攝）

李盛林牧師的安息禮今日於九龍尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉行。（葉志明攝）