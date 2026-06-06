愛回家邁向結局丨熊若水喪食暗示有喜？　龔水CP竟為一人大打出手

《回‧家之開心速遞》將迎來大結局，官方社交網推出連串「活動」及「互動」，昨日（5 日）無綫官方社交網率先推出頭炮「你最期待嘅《愛‧回家之開心速遞》劇情發展...」系列,打頭炮的，是極為入屋的「龔水CP」，龔燁（張景淳飾）及熊若水（呂慧儀飾），片段標題則為「突發！若水有消息公佈?!」

焦點圖片。

熊若水發福喪食疑有喜

片段開始，龔燁回家時，發現疑似發福的若水開心地喪食貢丸，之後根叔（劉丹飾）入鏡指二妹最近胃口大開，龔燁則賣口乖指老婆點樣都咁靚。三人一輪閒聊後，若水佻皮又開心地拿出公文袋笑咪咪地說：「今日有啲嘢仲靚呀」、「我同你哋兩個分享吖。」說畢即從公文袋中拿出一張紙，根叔及龔燁看到後隨即露出極度驚喜又驚訝的表情！片段最後，龔燁以VO問網民：「你覺得Wifey公布咗啲咩消息令我哋咁開心呢？」

為食若水好 Cute。

食極唔飽。

為食若水好 Cute。

網民期待「龔丸」出世

片段一出，隨即引爆《愛‧回家》鐵粉及網民興奮情況，不少網民馬上估到「龔水有喜」,對於能在劇集大結局前迎來「龔丸」出世、網民大為感動，並期待結局周能加插「龔水」新手爸媽的溫馨情節：「嘩!嘩!嘩!終於等到龔丸來了」、「嘩嘩嘩嘩嘩嘩，結局前終於等到喇!!!!」、「想睇龔水準備做新手爸媽，及龔丸出世後湊B嘅有趣又溫馨劇情」、「期待已久的龔丸到來」、「又要準備尖叫」、「 好開心！好激動,龔生、龔太終於當爸、媽啦⋯⋯好滾動」、「如果係雙胞胎就更好」。片段上載半天（截至今早凌晨一點），已成功吸獲近 7,000Likes 及逾200 個留言，網民反應相當熱烈。

發福疑有喜。

見到根叔同若水咁開心,觀眾同網民都忍唔住開心埋一份!紛紛留言期待「龔丸」嘅𦲷臨。

被「大小姐」逼升職叫苦連天

龔水放閃 VS 龔水大打出手，而下周一（8日）播出的《愛‧回家》，劇情亦是以龔水為主線！事緣龔燁離開接龍後，忙到一頭煙的「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾），更將若水升做市場部暫代主管，令忙到不見天日的若水叫苦連天，而大小姐真正目的，是想逼令「愛妻龔燁」回歸接龍...為了愛妻，龔燁連番出招「救贖愛妻」兼「反擊」大小姐，這一集除繼續有大量「龔水放閃」，遇激罕出現「龔水大打出手」場面，預告片還見到「熊若水」跌在地上，想知「龔水」搞邊科，密切留意周一播出的第 2824 集《愛‧回家》。

「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾），將若水升做市場部暫代主管，令忙到不見天日的若水叫苦連天。

原來大小姐真正目的，是想逼令「愛妻龔燁」回歸接龍...為了愛妻。

龔燁連番出招「救贖愛妻」兼「反擊」大小姐。

龔燁連番出招「救贖愛妻」兼「反擊」大小姐。

大打出手？