洪永城黃翠如打破黃金時段40年傳統　TVB順應民意出招「谷」收視

無綫（TVB）黃金時段收視戰線迎來重大調動！過往周一至周五晚上9時30分傳統上均為重頭劇集的黃金檔期，惟近年因連續播放多套內地劇集而引發網民熱議及不滿。無綫近日決定打破常規，宣布由「最佳拍檔」洪永城（Tony）與黃翠如主持的全新旅遊節目《走過歷史大地》，將於6月15日（星期一）晚上9時30分於翡翠台隆重首播。今次「劇集讓路給綜藝」的罕見舉動，外界視為無綫順應民意、變陣「谷」收視的重磅出招。

Priscilla好大膽呀，將鱷魚放頭上。（公關提供）

相隔7年再合體 足跡遍及歐洲埃及

洪永城與黃翠如這對「歡喜冤家」的旅遊節目組合向來是收視保證，兩人自《走過浮華大地》、《走過足球聖地》後，今次相隔7年再度世紀合體。據知，今次《走過歷史大地》的製作規模極大，二人親身遠赴埃及、意大利、英國及法國四國。節目除了延續兩人一貫輕鬆搞笑、互相頂嘴的標誌性風格外，內容將會「升級」，兩位主持會帶領觀眾深入多個歷史重地，探討關鍵的歷史時刻與風土人情。

有兩名當地小朋友坐住衝浪捉住船邊緣唱歌，Tony同Priscilla聽得如痴如醉。（公關提供）

今次會唔會成功？（IG照片）

今次會唔會成功？（IG照片）

今次會唔會成功？（IG照片）

網民不滿連續播內地劇 無綫破格調動迎戰

近年翡翠台在9點半時段接連播放多部內地劇集，引起不少本地電視迷反彈，指選擇流於單一。無綫是次罕有地改由具備強大觀眾緣的「洪翠組合」以高質素旅遊綜藝頂上，明顯蓄勢待發，企圖以最強陣容重新奪回該時段的收視話語權。