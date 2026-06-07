麥玲玲進軍短劇界驚爆酬勞　已有下部招手笑言：最緊要唔好捱夜

近年內地「短劇」市場大爆發，著名堪輿學家麥玲玲（玲玲師傅）亦宣布分一杯羹。日前短劇《我的閨蜜千千歲》於內地江門順利開機，驚見玲玲師傅現身開機儀式。她接受《香港01》訪問時，謙虛表示今次只是「幫朋友手」客串演出，更透露已有下一部短劇招手。



玲玲師傅進軍短劇界。（IG照片）

玲玲師傅絕對是全能藝人！（IG照片）

推廣江門茶文化 玲玲師傅客串「品茶師」

短劇《我的閨蜜千千歲》日前於江門舉行開機儀式，玲玲師傅亦在社交平台分享相片，身穿招牌紅色西裝，貴氣依舊。玲玲師傅接受《香港01》訪問時，解釋參演契機：「呢套劇因為有地方政府背景，主要係推廣江門旅遊嘅。剛好我朋友有份投資，難得有機會，我就當係幫忙性質去客串一下，在裡面飾演一位最權威嘅品茶師。」據知，《我的閨蜜千千歲》全劇於江門取景，劇情融合穿越及都市愛情元素，以茶藝傳承為核心主線。玲玲師傅表示，自己一向喜歡團隊合作，今次拍攝過程大家都非常愉快。

氣場好大！（IG照片）

玲玲師傅客串「品茶師」！（IG照片）

笑言收「友情價」 再拍短劇最緊要「唔好捱夜」

被問到今次北上拍劇的酬勞，向來身家豐厚的玲玲師傅表現極具親和力，笑言今次純粹是「友情價」支持朋友：「朋友好客氣，對我也非常大方，最重要是大家合作得開心。」

玲玲師傅笑言收「友情價」 ！（IG照片）

玲玲師傅笑言收「友情價」 ！（IG照片）

由於短劇市場反應熱烈，玲玲師傅透露現時已經有下一部短劇向她招手。問到會否全面進軍短劇界，她則客氣表示，只要時間配合得到、不影響日常工作就會考慮：「只要條件合適，例如不用捱夜、拍得不是太辛苦，當作去體驗、玩一下的話，我自己是絕對OK的。」