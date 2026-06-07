前「3日2夜」女神陳約臨懷孕5個月　大曬超驚人泳照肥肚不肥身

前TVB女藝人、曾主持《3日2夜》的陳約臨（Kelly）自2022年與美日混血圈外男友David結婚並移居日本後，一直過着幸福的富貴人妻生活。日前，陳約臨在社交平台正式向外界宣布已經懷孕5個月，即將與老公迎來兩人的愛情結晶！



陳約臨宣布懷孕，恭喜！（IG@yeuklam）

高䠷身形超得天獨厚 四肢纖細驚艷網民

陳約臨在帖文中分享了多張唯美孕照，相中的她穿上一件白色鬆身恤衫，大膽將牛仔褲頭拉低，大方展露雪白孕肚；另一輯相則見她換上貼身長裙。令人羨慕的是，儘管已經懷孕5個月且孕肚明顯隆起，陳約臨的四肢依然非常纖細，面色紅潤，名副其實「大肚肥肚唔肥身」，完美展現出準媽媽的最美狀態。

曾暴瘦5kg、入院吊營養液！

日前一篇帖文中，陳約臨大曬泳衣照。雖然已「陀住個大肚」，但生活如常，走到海邊曬太陽吸收維他命D。帖文中她分享懷孕感受：「率先帶Corn corn黎個babymoon先，感受大自然同陽光的美好。過左前三個月地獄級別孕吐之後，我對生活又有另一種的看法！每日食欲不振，輕5公斤，又狂吐，嘔心，又入過醫院吊營養液。感覺像宿醉24小時 乘以2個月的不適，也辛苦老公每日面對生病的我。所以！真心佩服經歷過嘅每一位媽媽的堅持！成功挑戰懷孕後第一個challenge，依家終於變返個正常人，可以享受孕期！期待以後同Corn（BB）一齊玩水玩沙去旅遊，幸福既又幸運！」

陳約臨曬靚相，肥肚唔肥身，得天獨厚！（ig@yeuklam）

陳約臨曬靚相，大肚依然勁fit！（ig@yeuklam）

陳約臨曬靚相，大肚依然勁fit！（ig@yeuklam）