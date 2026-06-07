67歲名導罕露面保養佳撞樣羅子溢　被踢爆「大業主」尷尬笑即避開

米雪將於6月12及13日舉行兩場《友你有米55派對騷》個人音樂會。為了這次演出，她早前特意邀請了一班佳藝電視（佳視）年代的舊戰友到酒樓飲茶敘舊。近年積極進軍小紅書的劉緯民，在聚會期間拍片全程直擊，更意外令久未露面的著名導演麥當傑曝光，並當眾踢爆對方的「大業主」富貴身份！

劉緯民直擊佳視好友聚餐盛況。（抖音@劉緯民）

米雪將開演唱會，一班好友全力支持。（抖音@劉緯民）

+ 8

劉緯民拍片直擊 踢爆「大業主」真身

劉緯民形容今次是「半個世紀的同事」難得聚會中，星光熠熠，出席者包括佳視創台領導孫郁標，李道洪、文雪兒、陶敏明、伍潤泉、白彪、麥當傑、鄺偉雄、劉江、李銓勝、龍紹基、巴山等多位演藝圈前輩。當劉緯民逐一介紹在場好友時，鏡頭一轉捕捉到米雪與久未公開露面的名導麥當傑。劉緯民隨即難掩興奮，當面踢爆麥當傑：「嘩，呢個大業主呀，呢個收租佬！」被公開富貴身份的麥當傑聞言後，只是露出尷尬笑容沒有否認，用手指向負責拍攝的劉緯民，隨後閃開避鏡頭；而鏡頭外亦有其他好友起鬨附和：「係呀呢個收租佬嚟㗎！」

為免麥當傑繼續被「狙擊」，米雪走到白彪身旁，二人是第一代「郭靖」和「黃蓉」，二人難得合體即獲讚是「金童玉女」。最後大伙兒來一張大合照，在蛋糕前齊豎舉起手指公，祝米雪演唱會成功！

麥當傑同米雪。（抖音@劉緯民）

麥當傑保養得宜。（抖音@劉緯民）

第一代「郭靖」同「黃蓉」。（抖音@劉緯民）

67歲一頭黑髮 保養得宜撞樣羅子溢

現年67歲的麥當傑雖然淡出香港影視圈幕前多時，但從影片可見，他依然擁有一頭烏黑濃密的短髮，外貌與身形均保養得極好，完全看不出已經年近古稀。其實，麥當傑去年與「金像導演」陳德森相聚時，就曾被指其外貌與楊茜堯（前名楊怡）的41歲老公羅子溢（前名羅仲謙）有幾分相似，可見其凍齡有術。

67歲嘅麥當傑一頭黑髮，保養得宜被指撞樣羅子溢。（抖音@劉緯民）

祝米雪演唱會成功！（抖音@劉緯民）

祝米雪演唱會成功！（抖音@劉緯民）

67歲嘅麥當傑一頭黑髮，保養得宜被指撞樣羅子溢。（IG圖片）

去年陳德森亦曾分享與麥當傑（右）合照，被指撞樣羅子溢。（小紅書）

投資眼光獨到 買樓收租勁賺離場

被老友戲稱為「收租佬」的麥當傑確實是投資有道。翻查資料，在2018年市場曾傳出消息，指麥當傑或其相關人士，以高達1,100萬元沽出將軍澳維景灣畔一個3房單位，帳面大幅獲利584萬元離場。據地產代理透露，原業主當年是以公司名義購入該物業，而公司董事正是麥當傑。據悉，該公司早於2010年便購入了維景灣畔兩個單位，其中一個作自住用途，另一個則長年用作放租，直到租客遷出後才轉租為賣，眼光相當精準。

麥當傑曾執導過多部膾炙人口的經典電影，代表作包括《停不了的愛》、《省港旗兵2》、《玉蒲團之偷情寶鑑》以及《黑金》等。（《省港旗兵》製作特輯截圖）

已多年沒有拍電影。（《省港旗兵》製作特輯截圖）

胞兄麥當雄 屢創影壇經典神作

麥當傑是香港的著名導演，胞兄是屢獲殊榮的著名編劇兼導演麥當雄，兩兄弟當年合作無間，在影壇叱咤風雲。麥當傑入行多年，曾執導過多部膾炙人口的經典電影，代表作包括《停不了的愛》、《省港旗兵2》、《玉蒲團之偷情寶鑑》以及《黑金》等。

他中學畢業後便加入TVB擔任助理編導，參與過《家變》、《大亨》等經典劇集。其後轉戰佳藝電視接拍《金刀情俠》，1979年轉投麗的電視，並於兩年後正式進軍電影界。才華洋溢的他，除了擔任導演，亦曾出任衛視中文台總監及有線電視節目監製。2006年，他更應方逸華之邀重返TVB，現時則擔任台灣無線衛星電視（TVBS）黃金娛樂台總監，與影視娛樂業結下不解之緣。

《省港旗兵》係香港經典電影之一。（劇照）

《省港旗兵2》。（劇照）

米雪曾在2020年晒飯局相，見到劉松仁、麥當雄聚首一堂。（網上圖片）