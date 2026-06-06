李盛林牧師安息禮｜阿Mo李啟言「給爸爸的信」：願在天家站著抱你

2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍經歷漫長且艱辛的康復治療，他的父親李盛林牧師持續透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度，惟李盛林牧師近月身體抱恙，至4月25日不幸離世。李盛林牧師的安息禮今早（6日）於尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉辦，阿Mo的哥哥李牧師長子神情哀傷，手持父親遺照登上靈車，送父親最後一程。而目前仍身在醫院的阿Mo李啟言未能親自送別爸爸，他拍了一段長6分鐘的預錄影片悼念父親。

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）。（IG@momo.lky）

阿Mo的父親李盛林牧師持續透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度。（IG@momo.lky）

阿Mo除夕貼新相。（IG@momo.lky）

精神不俗。（影片截圖）

阿Mo憶述意外後1368日，父親一直無怨言陪伴，深深感謝無私的愛：「只要我一轉身，你永遠都在，默默地為我守候、為我禱告。」

李盛林牧師4月25日不幸離世。（YouTube@健康嗎 Health Code）

李盛林牧師的安息禮今日於九龍尖沙咀聖公會聖安德烈堂舉行。（葉志明攝）

李盛林長子手捧父親遺照準備登上靈車。（黃寶瑩攝）

阿Mo李啟言「給爸爸的信」全文如下：

深愛的爸爸：

認識你三十一年半，最近我才真正明白「盛林」這兩個字，對我來說是世界上最美好的名字，也是你一生的寫照。你就像一片茂盛的森林，強壯而又溫柔。你總帶著父親的威嚴，卻比任何人都能看穿我的脆弱。你用茂密的枝葉為我們遮風擋雨，成為我們最安穩的棲息忘憂之所。

從小到大，我都在這片森林的庇護下無憂地成長。長大後，我想去追尋自己的夢，你從不阻攔，只是在身後用你溫柔的目光默默守護。直到四年前那場突如其來的意外，在我的世界差點崩塌時，你二話不說，小心翼翼地把我這隻折翼的鳥兒抱回懷裡，用盡全身的力氣呵護著。

整整一千三百六十八天，你日復一日地守在我身邊。我從未見過你有一絲鬆懈，也從未在你的眼裡讀出一句怨言。大至手術室外那漫長而煎熬的等待，小到每一次繁瑣的治療與檢查，只要我一轉頭，你永遠都在，默默地為我守候、為我禱告。只要我找到有一線康復的希望，你就不辭勞苦地四處奔波、聯絡，甚至跨越不同的國家，用盡你所有的辦法，只為了讓我能少受一點苦、能快一點好起來。

爸爸，對不起，有幾次我因為情緒的崩潰，忍不住對你發了脾氣。但你從來沒有責怪過我一句，只是用那雙溫熱的手拍拍我，用無盡的耐心包容了我。在這一千多個日子裡，無論情況多麼艱難，你從來沒有讓我感到有一絲被放棄的絕望。謝謝你用你毫無保留的生命，讓我深深體會了甚麼叫做「無條件的愛」。

因著這場苦難，這幾年，我們的靈魂反而靠得比以前更緊密了。我們開始會像朋友一樣分享感受、聊著瑣碎的日常；聖誕節時，我們會一起看那部看過無數次的《Home Alone》；偶爾，還會一起為NBA的球賽歡呼。那些和你一起度過、平凡卻無比溫暖的時光，是我這輩子最珍貴的寶藏。

如今，你暫時與我們告別，但在我的房間裡、在我的生命裡留下的痕跡，真的無處不在。牆上你親手掛上的裝飾、你細心為我挑選的復康運動衣、那張被你親手調整過無數次、只為了讓我坐得舒服一點的輪椅……還有兩個月前，你在抹手紙上用那顫抖卻堅定的筆劃寫下的「啟言，加油！」。

每一樣東西，都還帶著你的溫度。你的一筆一劃都在提醒著我：不能放棄。因為我知道，你比我自己，還要更渴望看到我重新自主生活的那一天。你每天對我說的那句「加油」，還有每天晚上禱告時，你為我重複了一遍又一遍、帶著哽咽卻無比迫切的祈求，至今依然在我的耳邊迴響，溫熱著我的心。

現在，你終於卸下了地上的勞苦，回到了天父的懷抱。我相信天父此時正輕輕擦去你的汗水與眼淚，讓你享受好牧人賜予的平靜與安息。我也相信，你此時正站在天上最美好的地方，繼續用你慈祥的目光看顧著我，並且預見着我康復的那一天。

爸爸，請放心，我會帶著你留給我的勇氣，努力地康復。我會盡我所有的力量去實現這個心願，去延續你一生用愛寫下的信心與見證。這，是兒子能送給你最好的禮物。爸爸，我愛你。願我們在天家相聚的那天，我能站著擁抱你。

啟言 敬上

李盛林牧師曾自爆有慢性心血管問題

今年3月李盛林牧師以「寫在代禱信第一次延遲的時刻」為題，透露可能出現慢性心血管的問題，近日正進行詳細檢查，且需要經過兩個月的追蹤觀察及做心臟電腦斷層掃描，方可確認病情。他引用了聖經的經文，並寫下了內心最深處的三個恐懼：不確定自己的身體能否支撐、不確定自己還能陪兒子走多長的路、不確定未來的日子會如何展開。他又寫道：「一封遲來的信，讓我們看見：原來，一直撐著這個家的人，也需要被撐住。」早前李盛林牧師因身體不適，出現嘔吐和發燒症狀而接受治療，手臂插滿喉管，令人心痛。今年4月25日牧職神學院公布李盛林牧師逝世的消息，令人惋惜。

早前李盛林牧師因身體不適，出現嘔吐和發燒症狀而接受治療，手臂插滿喉管，令人心痛。