夫妻肺片｜人妻輪流大爆餵人奶血淚史　賴慰玲直指塞奶痛過生仔

由曹永廉、蕭正楠、吳若希、車婉婉任主持兼「婚姻求生教練」的TVB全新綜藝節目，一共十集的《K Cash找數王呈獻：夫妻肺片》，每兩集便會請來一組星級嘉賓，暢談婚姻生活、拆解夫妻日常「炸彈」，輔助大家邁向永恆恩愛之路。

蕭正楠、車婉婉、曹永廉、吳若希主持風格鮮明，好好笑。

大家有講有笑，好開心。

昨晚一集內容集恩愛、爆笑兼血淚史於一身。除了「求婚/被求婚過程」，昨晚探討「女人陀B後人生有咩改變」內容亦相當精彩，其中「餵人奶」話題更是「笑中有淚」。自封「依戀兒子型」、恨生仔恨到發燒的賴慰玲，坦言自從生了小朋友後便再沒有任何不開心，十分誇張：「我一陀咗（B）我人生180度轉變，變咗好開心，我冇任何唔開心，直至依家」、「生咗之後，我個人善良咗好多，以前我成日會唔開心，『幾時可以生仔呀！等幾耐呀要！』」、「同埋我善良咗，先可以令我小朋友善良。」餵人奶的賴慰玲，又指塞奶「痛過生仔」，並揭出連有風吹過都會覺得痛：「餵人奶好大壓力，好容易塞奶，我好記得個感覺係痛過我生仔。我記得我坐喺張床度，我老公開門，開門有風架嘛，個風吹過（都痛）。」

賴慰玲講慘痛經歷時都好好笑。

呢啲可能就係喜感。

同樣堅持餵人奶的車婉婉，則指餵人奶極需要私人空間和休息，但老公不但曾試過「唔識做」地邀請了媽媽及細佬上屋企坐足成日，更因二人無心的一句：「嘩，佢（BB）食得飽唔飽呀？」令婉婉壓力爆煲情緒崩潰，最後獨自匿埋工人床上爆喊：「我啲眼淚爸爸聲，好Hurt！」談到「餵人奶」，一眾男嘉賓均坦言做媽咪十分偉大，陳展鵬（煎Pan）：「女人大肚係靚咗架喎」、「見到自己太太好有母愛，會覺得有咗光環咁。」

賴慰玲同車婉婉大玩「婆媳上身」超爆笑。

車婉婉難忘當年「餵人奶」被無心質疑。

至於雨僑，則透露陀B後變得易喊又脆弱，並大爆羅力威不為人知的「暖男事件」：「我老公都好好，頭一、兩個月（陀B），胃口變咗好多，我以前最鍾意食辣米線。有日佢好驚喜咁帶我去食，首先沿途我已經好想嘔，見到碗米線我突然所有嘢都唔想食，跟住我對住個米線喊，跟住啲人係咁望住我。」又大爆羅力威會講故仔氹她瞓覺之餘，還會唱埋「間場音樂」，浪漫到暈：「佢夜晚會講故事氹我瞓，多數佢自己作嘅，同埋間場嘅配樂會唱埋出嚟」、「我陀住時我老公真係100分。」並續指生B後，羅力威亦做了不少實際行動默默支持及愛護自己：「全部BB衫都係佢親自洗，佢用好多行動證明（佢嘅愛），所以有時我都覺得又鬧佢多咗。」

雨僑都講到七情上面。