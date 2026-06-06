60歲黎芷珊單身逾10年有人追求　命中注定姊弟戀：我只相信愛情

現年60歲的黎芷珊日前作客查小欣的YouTube節目《紅茶館》接受訪問。踏入「六字頭」的人生新階段，黎芷珊早前獲「頂流男神」王嘉爾（Jackson）在韓國首爾為她驚喜慶生，羨煞旁人。除了分享這趟難忘的生日之旅，入行逾40年的她更大談感情生活，剖白單身十多年的原因，以及過去多段「姊弟戀」無疾而終的致命傷。

黎芷珊接受查小欣訪問。（YouTube@紅查館）

黎芷珊笑言年輕時異性緣Quota已用完，有逾十年冇拍拖。（YouTube@紅查館）

獲王嘉爾一家驚喜慶生

提到今年的60歲大壽，黎芷珊直言好難忘：「首先個年齡個數字難忘，對我嚟講好大件事，六字頭，總之今次可能因為六字頭，所以好多朋友同我慶祝，所以好難忘。」當中最高潮的，莫過於飛到首爾獲男神王嘉爾親自安排慶生活動。

黎芷珊透露，這趟韓國之旅完全是「說走就走」的即興決定。因為得知王嘉爾剛好在首爾，對方向她發出邀請，她便在早上訂好機票，下午直接飛。同行朋友原本打算私下找地方為她慶祝，豈料消息傳到王嘉爾耳中，他立刻霸氣表示：「芷珊姐姐生日？等我搞！你哋唔使郁！」結果，王嘉爾不但悉心安排了生日晚宴，連同他剛好在場的父母（黎芷珊與其父母亦相熟）一同慶祝，飯後更帶著「芷珊姐姐」去體驗夜生活。收到這份充滿心意的驚喜，加上對方的自家品牌禮物及溫暖的「Birthday Hug」，令黎芷珊大呼感動。

王嘉爾親自為芷珊姐姐慶生！（IG/@marialuisaleitao）

王嘉爾現身為芷珊姐姐慶生！（截圖）

芷珊直飛首爾！（IG/@marialuisaleitao）

歷代前度皆男神 自嘲年輕時「用盡Quota」

入行40年的黎芷珊，過往的戀愛史一直備受關注，皆因她的前男友名單星光熠熠，包括梁家輝、鄭伊健、陳小春、邵傳勇及張達倫等，位位都是男神級別。被查小欣問到是否自帶吸引異性的磁場，黎芷珊笑言自己已經與戀愛絕緣很久：「我分開（與張達倫）咗十幾年，中間雖然有人追求，但都冇真真正正落實拍拖。我覺得近這十年都冇乜異性緣嘞。」她幽默地自嘲，認為每個人一生中都有特定的「配額（Quota）」，而自己的戀愛配額可能在年輕時已經全部用光了，現在只能把心思全放在事業上。對於感情，她表示一切順其自然，要有感覺才會走在一起。

黎芷珊情史極豐富，曾與鄭伊健等男神級影帝拍拖，堪稱「元祖級男神收割機」。（IG圖片）

芷珊男友之中，好少年紀大過佢，梁家輝係其中一位。（TVB《最佳男主角》電視截圖）

命中注定「姊弟戀」 堅拒結婚生子致分手

回顧過去的情史，黎芷珊的伴侶絕大多數都比她年輕。她透露曾有相士指她的命格就是會吸引比自己年輕的男性，但結果往往一目了然——最終都會走向分手。經過深思熟慮的檢討，黎芷珊坦承每段感情無法走到最後的最大原因，是因為自己是個堅定的「不婚不育主義者」，她說：「講真，我又唔會生小朋友，又唔係好鍾意，同埋我覺得我自己唔係好識得照顧小朋友，所以我完全從來都冇諗過要生小朋友。」

但當二人步伐不一致，分手便成定局。她以與張達倫長達九年的戀情為例，透露剛拍拖時，男方曾表示自己也不喜歡小朋友、不需要生育；但兩人分手後不久，男方就步入婚姻並育有孩子。這讓她明白，原來對方內心始終渴望擁有家庭和下一代。「開始時佢話佢都唔係好鍾意小朋友唔使生，但後來你見到佢之後（分手）冇幾耐，已經結婚同埋生咗個小朋友，你就知道佢其實係鍾意呢樣嘢。未必係剛開始拍拖時咁諗，因為唔會講到結婚呢樣嘢，但若干年份嘅時候，有進一步就係諗呢啲㗎啦，咁可能大家就開始有啲唔適合，咁依家幾好，佢都幾好呀！」

儘管單身多年，且經歷過多次情傷與離合，但當被問到是否還相信愛情時，黎芷珊依然給予了肯定的答案：「我只係相信愛情㗎咋！」展現出她對感情純粹而灑脫的態度。

黎芷珊笑言年輕時異性緣Quota已用完，有逾十年冇拍拖。（YouTube@紅查館）

黎芷珊爆同張達倫分手後都有人追，但冇真真正正開始。（YouTube@紅查館）

張達倫25歲就與黎芷珊拍拖，二人年齡相差12年。（圖片來源：受訪者提供）

二人分手後仍保持友好關係。（ig@marialuisaleitao）