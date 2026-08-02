百億闊太同囡囡整水果蛋糕自信曬素顏　淡出幕前甘做全職媽媽

有TVB「御用宮女」之稱的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口幸福美滿。雖然李美慧婚後榮升百億闊太，但向來以慳家見稱的她生活依然貼地，不但打扮樸素，又帶囡囡一起食茶餐廳，從不炫富！早前李美慧在社交平台曬出與囡囡齊齊整水果「蛋糕」的照片，更大方以素顏出鏡！

李美慧一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

李美慧同一對仔女為老公曾文豪慶祝生日。（IG@vivi326）

幸福美滿。（IG@vivi326）

去旅行。（IG@vivi326）

李美慧同囡囡整水果蛋糕。（IG截圖）

經常以素顏示人。（IG@vivi326）

經常以素顏示人。（IG@vivi326）

「御用宮女」李美慧嫁百億富商曾文豪

李美慧在2006年參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班，因經常飾演宮女而有「御用宮女」的稱號，曾隻身到內地發展，由小角色捱到擔正女主角，曾在一年內拍了10部電影、1部電視劇，又參加節目，年賺過百萬！直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，於是李美慧回港為終身大事打算，結果在一次朋友飯局中認識曾文豪，拍拖半年後在2018年6月舉行婚禮，同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。雖然李美慧當年未婚先孕，加上與曾文豪年齡差距大而不被外界睇好，但她就先後誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉，組成幸福四口之家！

2018年6月在香港結婚。（IG@vivi326）

李美慧為媽媽慶生，三代同堂好溫馨！（IG@vivi326）

迪士尼郵輪之旅。（IG@vivi326）

迪士尼郵輪之旅。（IG@vivi326）

迪士尼郵輪之旅。（IG@vivi326）

曾文豪攬住老婆李美慧甜蜜合照，羡煞旁人！（IG截圖）

一對子女好乖巧！（IG@vivi326）

為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

李美慧親力親為照顧子女

而李美慧亦親力親為照顧一對子女，平日會同仔女參加親子烘焙班、在街頭賣旗等活動，據知她的女兒目前就讀赤柱傳統名校聖士提反書院附屬小學，她曾分享參加學校活動日的照片，更親自落場整雞蛋仔，不少網民都大讚她貼地！

李美慧一向親力親為照顧一對子女。（IG@vivi326）

一家四口入主題樂園玩。（IG截圖）

李美慧同囝囝。（IG@vivi326）

盡心盡力照顧一對仔女。（IG@vivi326）

親子樂！（IG@vivi326）

參加游泳比賽！（IG@vivi326）

親力親為照顧一對仔女。（IG@vivi326）

茶餐廳撐枱腳！（IG截圖）

親手整麵包。（IG@vivi326）

李美慧親自落場經營攤位賣雞蛋仔。（IG@vivi326）

李美慧的一對仔女在超市門口賣旗。（IG截圖）