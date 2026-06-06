林盛斌大女18歲生日收過百支玫瑰　包場開迷幻紫光派對：太瘋狂

林盛斌（Bob）與太太育有三女一子，其中大女林霏兒（Faye）向來是外界討論焦點，剛迎來18歲生日的Faye日前在社交平台分享了多張慶生照，原來好戲在後頭，今日（6日）她在IG限時動態曝光了舉行生日派對的狂歡盛況，場面極度熱鬧！

Faya女大十八變。（IG@fayelammm）

林盛斌女兒林菲兒曬低胸慶生照。（IG@fayelammm）

迷幻燈光DJ打碟 全場大叫：Faye Faye Faye

從Faye分享的片段可見，在灣仔「pier1929」包下場地舉行生日派對，門外屏幕寫上「Welcome to FAYE’s party」。場內佈置充滿夜店feel，不僅有迷幻紫色燈光，更有專屬DJ現場打碟。壽星女Faye當晚悉心打扮，留著一頭長髮的她穿上一襲粉色系低胸開衩短裙，散發著輕熟又性感的氣質。派對氣氛高漲，一班年輕朋友隨著強勁節拍齊齊跳舞狂歡，全場人更一邊舉手打拍子，一邊齊聲大嗌：「Faye！Faye！Faye！」令Faye興奮得大呼：「oh my god」。

在灣仔「pier1929」包下場地舉行生日派對。（IG@fayelammm）

全場起哄齊聲大嗌：「Faye！Faye！Faye！」（IG@fayelammm）

迷幻紫光派對，現場有DJ打碟，勁high！（IG@fayelammm）

收超誇張百支藍玫瑰 轉載斯文男合照保社交距離

在這個重要的成年禮上，Faye更收到一份極具分量的禮物——一紥目測超過百支、由淡黃色與粉藍色漸變組合而成的超巨型玫瑰花束！她未有透露由誰人所送，但收到這份驚喜的禮物，Faye感動得留言：「this is crazy🥺 thank you for making me feel so loved（這太瘋狂了，謝謝讓我感受到滿滿的愛）」。

此外，Faye還轉載了一張與一位穿恤衫西褲的斯文男生的合照。相中Faye將身體微微側向對方，雙手放在身後；而男方亦相當規矩，將貼近Faye的一邊手放在身後，兩人保持著適當的社交距離。不過，比起異性，Faye似乎更重視閨蜜情，另一張相見她一手拿著飲料，另一隻手緊緊攬實女友人，並窩心寫道：「before any boys, they were here first.（在任何男孩出現之前，她們最先在這裡。）」

收過百支玫瑰。（IG@fayelammm）

攬實閨蜜。（IG@fayelammm）

與斯文男合照。（IG@fayelammm）

早前Faye與妹妹出席電影首映禮時，曾因外貌及打扮無辜遭受網民攻擊，爸爸Bob火速護女，希望大家對無辜愛女「高抬貴手」。如今見她心情大靚享受18歲派對，更展現出自信迷人的一面，似乎沒有被惡意抨擊影響心情！

阿Bob相當心痛，叫網民高抬貴手：「如果大家真係有咩不滿，或者想發洩，可以將火力對準我。因為我係藝人，呢啲係我工作嘅一部分，我已經習慣咗，但小朋友係無辜嘅，佢哋唔係呢個圈嘅人嚟，希望大家能夠俾一啲空間佢哋。」（資料圖片）

早前Faye與妹妹出席首映，飽受抨擊。（資料圖片）

自信十足。（資料圖片）