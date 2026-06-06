林秀怡遭安德尊「強吻」後怒推對方　網民笑翻：宋芝齡可以上東張

TVB節目《流行都市》的一班主持一向感情要好，其中「大王」安德尊與宋芝齡的緋聞更是傳足多年，兩人經常在節目中打情罵俏，早已被外界視為一對。不過，另一位主持拍檔林秀怡日前卻突然在Instagram上載了一段與安德尊的「親熱影片」，嚇到網民紛紛大喊，為宋芝齡出頭！



大王安德尊與宋芝齡這對《流行都巿》CP一直都大受觀眾歡迎（TVB截圖）

錄影廠突襲大王！親吻臉頰後驚現「暴力反轉」

這段影片拍攝於《流行都市》的錄影廠內。影片剛開始時氣氛相當甜蜜，只見林秀怡從後溫柔地擁抱著安德尊，並對著鏡頭露出甜美笑容，而安德尊亦相當順勢地親吻了她的臉頰一下。

林秀怡溫柔地抱住安德尊。（影片截圖）

安德尊親吻一下林秀怡的臉頰。（影片截圖）

林秀怡面露猙獰。（影片截圖）

豈料甜蜜畫面維持不到一秒，劇情竟然大逆轉。林秀怡突然表情突變，先是面露猙獰神色，接著雙手發力將安德尊狠狠推開！安德尊頓時重心不穩，極其誇張地向後倒地。整個搞笑的互動明顯是兩人為了娛樂大眾而特意演出的戲碼。

林秀怡直接將安德尊狠狠推開。（影片截圖）

安德尊極其誇張地向後倒地。（影片截圖）

安德尊跌到兩腳朝天。（影片截圖）

網民全體呼喚「正印」！調侃林秀怡：宋芝齡上東張

林秀怡更在帖文中鬼馬地寫道：「搞甚麼飛機~如果收到條咁既片……可唔可以提告，大王辛苦你」。影片曝光後，隨即引來大批網民爆笑留言，不過大家的焦點並沒有落在林秀怡身上，反而紛紛代入安德尊的「正印」緋聞女友宋芝齡，排隊向林秀怡開玩笑警告。

網民爆笑留言。（IG截圖）

網民紛紛留言高呼「放開大王」、「大王係宋小姐㗎」、「宋芝齡可以上《東張》哭訴兼單方面申請離婚」， 也有網民看到大王被推倒在地，搞笑地表示：「打老人家係唔啱。」

兩人都各自心有所屬！同事之間玩樂火花

事實上，網民們完全不用擔心宋芝齡會真的動怒，因為林秀怡與導演男友Kevin其實已經穩定拍拖多年，感情非常甜蜜。兩人更早以50萬首期購入價值500萬的屯門單位同居過二人世界，近年也多次傳出婚訊。

林秀怡同男友拍拖多年。（IG@kirbysau）

而安德尊與宋芝齡的「戀情」更是《流行都市》觀眾百看不厭的經典話題。二人不僅在節目中經常出雙入對，私底下也常被拍到一同外出。雖然他們從未正式承認過戀情，但早已是大家心目中公認的一對。這次林秀怡的鬼馬「介入」，反而為這段傳了多年的經典緋聞增添了不少有趣的火花！