黃洛妍為母校女拔萃舊生會表演　領唱校園聖詩：我的榮幸

《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍（Janees）最近推出新歌《槍與玫瑰》，找來曾志偉、佘詩曼、譚詠麟等重份量級前輩相助宣傳，非常有面子。Janees的母校拔萃女書院日前舉行舊生會 DGS Old Girls Association（DOGA）創會百周年晚宴，亦邀請了Janees擔任表演嘉賓，令她感到非常榮幸。

黃洛妍係音樂才女。（IG@janees_official）

拉小提琴好勁。（IG@janees_official）

早前推出新歌，曾志偉出手助宣傳。（IG@janees_official）

佘詩曼。（IG@janees_official）

母校女拔萃獻聲兼表演小提琴

一百周年是一個世紀，是次「世紀盛宴」於港島灣仔合和酒店的宴會廳隆重舉行，筵開100席，來自不同年代畢業生齊聚一堂，有些更是從外國專程返港，場面盛大且溫馨。當晚，曾在奧地利深造小提琴演奏，之後於音樂之都維也納開展她的小提琴演奏家生涯的Janees，當然少不了演奏小提琴。隨演奏外，無論行外或行內都公認唱功了得的Janees，以細膩動人的聲音引領全場學姐、師妹們一同齊聲高唱校園聖詩。在縈繞不絕的合唱聲中，那份跨越世代的「女拔姊妹情」激盪著在場每一個人。

Janees表示：「能夠在舊生會100周年如此歷史性的時刻回到母校懷抱，並用我的音樂與歌聲回饋母校，是我的榮幸。」而莫文蔚早前也曾獲邀為母校150周年紀念作表演嘉賓，如今舊生會也已成立100周年，比很多學校的歷史還要長！

黃洛妍為母校女拔萃舊生會表演。

黃洛妍領唱校園聖詩：「我的榮幸。」

黃洛妍領唱校園聖詩：「我的榮幸。」