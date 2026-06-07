女神配對計劃2｜俞可程公開揀偶條件　大叔都OK靠睇呢樣避地雷

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》盛產「東張女神」，其中主持之一的俞可程憑著亮眼外表及淡定表現備受關注。最近她加盟TVB真人騷《女神配對計劃2》，準備在鏡頭前尋找真命天子！到底要符合甚麼條件才能抱得美人歸？《香港01》透過WhatsApp訪問俞可程，讓女神親自拆解她的理想型標準，更分享一招獨門秘技教大家如何避開「地雷男」！



俞可程樣靚身材正！（IG@kanissyu）

好多網民都話《東張西望》主持俞可程好正。（截圖）

微胖大叔都OK 靚仔只係Bonus

提到對另一半的身高與體重要求，俞可程坦言要求不算高，最完美的比例是男方高她半個頭，身形方面則偏好「有少少肌肉，又有少少肥肉」。她認為最重要是看起來健康和順眼：「就好似有啲人襯肥肥哋，咁我就寧願佢keep返肥肥哋，最緊要我同佢企埋一齊，唔會覺得好格格不入。」

至於是否「外貌協會」非靚仔不愛？她豁達表示靚仔從來只是一個Bonus（加分項），她更著重男方的內涵與修養。她認為一個人只要了解自己的優勢，有氣質自然就會好看，更笑言：「有魅力嘅大叔樣我都OK！」

鍾情「聰明且單純」 男友要識揸主意

在性格方面，俞可程大推「認真時認真，玩時玩」的男生，而她的終極理想型是「聰明且單純」。她解釋，很多聰明人心思複雜，甚至會變得奸詐或充滿計算，因此她最鍾情簡單、單純的聰明人。

而溝通亦是她非常看重的一環，她希望另一半喜歡聊天和表達自己，同時也願意耐心聆聽她的大小事，無論是日常細節、天馬行空的想法，還是認真的未來規劃。至於兩人的相處模式，她就展現出小鳥依人的一面：「日常生活我希望對方可以聽我話多啲，但係去到大事嘅時候，我希望佢可以話事同做決定。」

王汛文（左起）、邢慧敏 、倪樂琳、俞可程。（公關提供）

視EQ為極大地雷 靠睇「呢樣嘢」認清真面目

講到擇偶的「絕對地雷」，俞可程直指男生的EQ（情緒智商）非常重要。為免踩中地雷遇上脾氣暴躁男，她向《香港01》分享了一個觀察男生真實性格的獨門秘招——就是睇「車品」！

她敏銳地指出，駕駛習慣最能反映男生的真面目：「我發現揸車嘅時候，好難去隱藏一個人嘅真實性格。可能因為太多嘢要同時兼顧，我發現有啲男仔揸車會好冇耐性或者會鬧人。當佢車品唔好嘅時候，認識一齊耐咗，佢都會好容易對伴侶冇耐性。」看來各位有意追求女神的男士，想成功過關，平時就必須在駕駛時保持冷靜，展現良好的風度！

俞可程是新一代「東張女神」(IG圖片)

俞可程超性感寫真。(ig圖片)

俞可程超性感寫真。(ig圖片)