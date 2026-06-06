劉洋備戰音樂劇密集排練狂減4kg　難敵香港美食：日日都食唔停口

《中年好聲音3》季軍劉洋即將迎來全新的舞台挑戰！他將於6月18日至21日期間，進軍尖沙咀香港文化中心大劇院，參演全新原創古裝音樂劇《花影夢 Dreams in Bloom》，合共演出6場。今日（6/6）劉洋現身潮州節活動現場，在接受《香港01》訪問時，除了大談近況外，更自爆因密集排練而成功瘦身。

劉洋今日出席潮州節活動。（吳子生攝）

劉洋今日出席潮州節活動。（吳子生攝）

非潮州人卻鍾情潮州文化 驚嘆香港美食難以抗拒

談到與香港的緣分，他笑稱當初剛來到香港發展時，體重只有90公斤。怎料香港作為「美食天堂」，好吃的東西實在太多，令他大嘆：「香港嘅美食真係太好食喇！搞到我日日都食，真係食唔停口啊，結果自己就愈食愈肥，肥咗上去了。」

劉洋大爆現時體重達114公斤。（吳子生攝）

備戰音樂劇排練艱辛 體重達114公斤

提及近期的工作安排，劉洋透露目前正全力以赴忙於音樂劇《花影夢》的排練：「最近都忙緊排練演戲，所以都比較忙啲。」由於古裝音樂劇在唱功、身段以及台步上都有極高的要求，日夜排練的密集工作量讓他消耗極大，亦因此帶來了意外的「收穫」。他笑言：「因為排練都瘦咗少少，之前自己最肥去到118公斤，依家減到去114公斤，都減咗少少，自己都好滿意。」 對於現時的減肥進度，劉洋感到十分鼓舞，並表示：「自己嘅目標都想繼續減落去。」 希望能保持這個勢頭，以最佳的狀態和身形呈獻給觀眾。