鍾麗淇15歲罕病長女打破醫學宿命　遊三亞水上樂園展治癒笑容

現年49歲的鍾麗淇多年來與中意混血男友Nardone Ruggero傾盡心血照顧患有罕見疾病的長女Isabella，一家四口以愛與堅毅譜寫出無數動人時刻。近日正值炎炎夏日，鍾麗淇舉家飛到三亞的水上樂園消暑度假，同行更有好閨蜜周家蔚、梁靖琪及其兩名兒子。在父母的悉心照料下，行動不便的Isabella罕有地體驗了各項水上設施，臉上掛著的純真笑容，不僅融化了在場所有人的心，更再次見證了愛的奇蹟。

鍾麗淇於2010年與中意混血男友Nardone Ruggero結婚，兩人一直非常恩愛。（IG@yogachung）

鍾麗淇為大女Isabella慶祝15歲生日。（IG@yogachung）

好爸爸！（IG@yogachung）

破「活不過兩歲」殘酷預言 母女挑戰滑梯摸海豚

大女兒Isabella在僅6個月大時，便不幸被確診患上極為罕見的「四號染色體缺損綜合症」，該病症會導致患者出現嚴重的發育遲緩及行動能力障礙。當年醫生曾殘酷地預言，Isabella可能無法活過兩歲。然而，憑藉著頑強的生命力與父母不離不棄的愛，15年過去了，Isabella依然堅強地成長著。

雖然Isabella日常出入需要依靠輪椅，但今次三亞之旅，她在父母的緊緊扶持下，成功參與了多個水上樂園項目。她不僅興奮地親手觸摸海豚，更與媽媽鍾麗淇一起挑戰水上滑梯！兩母女一同坐在水泡上，Isabella從後方用雙腳緊緊夾著媽媽，全程展露開心燦爛的笑容，畫面極度溫馨治癒。

Isabella在父母的緊緊扶持下，成功參與了多個水上樂園項目。（IG@yogachung）

摸海豚。（IG@yogachung）

周家蔚梁靖琪化身保母 深厚姊妹情成最強後盾

旅程中，鍾麗淇與丈夫需要全天候貼身照顧身有殘障的長女，而同行的好姊妹周家蔚與梁靖琪則仗義幫忙，代為照顧鍾麗淇的幼女Michela。活潑的Michela除了開心與海豚合照，更與梁靖琪的兩個兒子打成一片，三個年紀相若的小孩在巨型粉紅鶴造型的浮床上玩得不亦樂乎，充滿童真。在大合照中，媽媽們各自抱著孩子在泳池中暢泳，共度美好的歡樂時光。

在這個充滿愛的家庭裡，Isabella與妹妹Michela的深厚手足之情同樣令人動容。鍾麗淇曾透露，Michela猶如上天派來的小天使，從未因姊姊的特殊情況而產生隔閡，反而充滿同理心，經常主動擁抱及照顧姊姊。鍾麗淇曾感恩地表示：「我真的很幸運，能在我生命中擁有這兩個美麗的靈魂。Michela不僅啟發和引領Isabella，同時還令爸爸媽媽有所領悟。」 妹妹這份純粹的愛，無疑成為了Isabella成長路上最堅實的後盾。

妹妹Michela被媽咪形容猶如上天派來嘅小天使。（IG@yogachung）

梁靖琪同周家蔚同行。（IG@yogachung）

貼身照顧大女。（IG@yogachung）

小朋友玩得好開心。（IG@yogachung）