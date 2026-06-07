K-Stage Festival｜一連四日體驗韓流　張東雨＠INFINITE參與演出

由韓國觀光公社主辦的《K-Stage Festival》把韓國的劇場文化帶到東九文化中心，展示韓流舞台更全面的藝術魅力！活動將由2026年6月25日起，一連四天每日設兩場不同主題的精彩舞台演出，希望觀眾在欣賞完表演後，會出發到韓國當地的劇場探索更多不同舞台劇作，為韓國旅遊增添更多樂趣。

由韓國觀光公社主辦的《K-Stage Festival》把韓國的劇場文化帶到東九文化中心。

今年，K-Stage Festival為大家準備了4部韓國話題劇場作品，其中3齣劇作將濃縮成精華版本，組成主題匯演；另一套則為原版音樂劇。現場將提供字幕，部份作品本身不設任何對白，不論大人小朋友都可以理解到故事發展！演出作品包括：

1. 音樂劇〈Inside Me〉

〈Inside Me〉在韓國已累計演出逾1,100場，並獲3,000則接近滿分的觀眾好評。作品包含了韓國劇場公演的一大特點：在演出的中途會有觀眾互動環節，讓觀眾成為劇情一部份，因此世界上不存在一場一模一樣的〈Inside Me〉演出！作為音樂劇不得不提的當然還有音樂，〈Inside Me〉以節奏感十足的K-POP風格音樂構成，充滿活力，喜歡K-POP的朋友一定可以投入其中。

〈JUMP〉曾先後於英國倫敦西區及紐約百老匯長駐演出，並於連續兩年蟬聯愛丁堡藝術節票房冠軍及勇奪喜劇大獎，在全球都備受愛戴。（大會提供）

2. 匯演作品(一) 〈JUMP〉

必看原因：〈JUMP〉曾先後於英國倫敦西區及紐約百老匯長駐演出，並於連續兩年蟬聯愛丁堡藝術節票房冠軍及勇奪喜劇大獎，在全球都備受愛戴。〈JUMP〉將會顛覆您的認知，即使演出期間不會有任何對白，但保證同樣可以令您捧腹大笑！作品中既有高難度武打動作，又有幽默滑稽的情節，不論是大人小朋友都會感受到當中的樂趣！

3. 匯演作品(二) 〈偉大的跆拳道〉(The Greatest Taekwondo)

跆拳道是韓國國技，卻絕不止是一種運動。〈偉大的跆拳道〉將這門武術從道館帶進劇院。作品融合了傳統武術和現代表演藝術，演出者將在K-POP音樂及韓國國樂、經特別設計的影像與燈光映襯之下展示高難度的旋轉、空中擊破等跆拳道技術。

4. 匯演作品(三) 〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉

不論您是韓流元老級粉絲還是新粉絲，都一定會喜歡〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉！對看過於2011-2012播映的〈星夢高飛〉韓劇粉絲而言，這部作品絕對是回憶殺，觀賞新劇情時必有另一番趣味。近年有留意韓流的朋友，一定對本作品的導演兼音樂製作人和編舞監製非常熟悉，因為前者正是《魷魚遊戲》的音樂總監；而後者則是為SEVENTEEN、BTS編舞的崔容俊。INFINITE張東雨、VICTON 姜昇植及林勢俊等人將會來港参與演出。

INFINITE張東雨、VICTON 姜昇植及林勢俊等人將會來港参與演出。（大會提供）

K-Stage Festival 活動詳情

日期：2026年6月25日 (四) - 6月28日 (日)

時間：下午2時半，下午7時半

(各場次約110 - 120分鐘)

地點：東九文化中心(劇場)

演出時間表

6月25日(四) – 6月27日（六）

2:30 pm 主題匯演：〈JUMP〉、〈偉大的跆拳道〉、〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉

7:30 pm 音樂劇 〈Inside Me〉

6月28日(日)

2:30 pm 音樂劇〈 Inside Me〉

7:30 pm 主題匯演：〈JUMP〉、〈偉大的跆拳道〉、〈Show Musical Dream High 3 Reboot〉

詳情︰https://www.art-mate.net/doc/96495?name=K-stage+Festival+