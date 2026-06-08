張振朗開腔為龔嘉欣護航不是「雙面人」：同我拍嘅時候佢唔係

藝人張振朗（Owen）日前（6日）出席公益金活動，與陳展鵬及譚俊彥等人合唱籌款。心情大靚的張振朗接受《香港01》訪問時，除了大談早前與前輩鍾景輝（King Sir）合作的難忘經歷外，更回應到有關龔嘉欣被指是「雙面人」的傳聞。張振朗毫不避忌，開腔為舊拍檔護航，更親自解構男演員拍攝親熱戲時的「自保」守則。

張振朗毫不避忌回應到有關龔嘉欣被指是「雙面人」的傳聞。(葉志明 攝)

龔嘉欣被暗批是「雙面人」

早前有報道指圈中某女星被暗批是「雙面人」，矛頭直指曾與張振朗合作劇集《靈戲逼人》的龔嘉欣。被問到對這位舊拍檔的看法時，張振朗聽罷即刻笑住耍手兼擰頭，力撐對方絕對無問題。張振朗直言在與龔嘉欣合作期間，完全感受不到對方有任何「雙面」的特質：「我又唔覺得佢係一個雙面人，同我拍嘅時候佢唔係雙面人，我又覺得冇乜嘢。好開心又講又笑又玩，我又唔覺得，即係喺我接觸上又唔覺得係咁。」他更大讚對方工作態度認真，私底下亦十分玩得埋。

張振朗開腔為女護航不是「雙面人」。(葉志明 攝)

張振朗提到早前有幸與戲劇大師鍾景輝（King Sir）合作，語氣即刻變得相當認真兼充滿敬意。他坦言這次合作是一個極度難得的緣份兼是榮幸：「其實好好，即係我自己都好感恩，好榮幸我可以同佢拍到呢一套劇集。因為佢喺呢個演藝界上面付出咗好多！即係有好多佢教出嚟嘅徒弟啊，咁佢係一個非常之好嘅前輩，即係我拍嗰陣時，我知道佢係大病完之後返嚟拍嘅，咁所以佢都保持咗好專業嘅態度，呢個係好好地讓我哋後輩去學習。佢對我哋後輩嘅時候亦都會又講又笑，即係對我哋好好，咁所以我記得喺現場都會去請教佢一啲嘅事情。」即使當時King Sir拍攝時是大病初癒，但敬業精神依然令人佩服。

張振朗提到早前有幸與戲劇大師鍾景輝（King Sir）合作。(葉志明 攝)

張振朗同親熱對手有商有量

對於近期娛樂圈有指男星在拍攝親熱戲時疑似「伸脷」，作為當家小生的張振朗，難免會遇到需要拍攝親熱鏡頭的時候。問到他平時如何避免誤會，張振朗坦言自己從未試過「加戲」，而且在拍攝親熱鏡頭前都會與女演員「有商有量」，他更即席分享他的「自保兼護花」秘訣：「我哋男演員係好怕發生尤其是呢啲身體接觸嘅嘢，即係如果你話我自己，我就會去講定，可能我隻手會擺喺你膊頭可能我都會講定曬所有嘢，大家舒服先做囉所有嘢。」「其實我哋男演員真係好驚㗎！尤其係拍呢啲身體接觸嘅戲份。」他強調溝通是最重要的一環，只要事前講清楚，大家跟足本子辦事，就可以避免一切不必要的尷尬同誤會。