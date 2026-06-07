許志安謙虛婉拒做「中聲」評判　未有3甲之選：冇人令我覺得突出

歌手許志安（安仔）昨日（6日）現身TVB，出席公益金的活動，久在電視城露面的安仔一身白馬王子Look現身，精神奕奕兼全程笑容滿面。安仔接受《香港01》訪問時，講到《中年好聲音》搞得有聲有色，安仔有被問會否順理成章落場做評判？安仔立即謙虛婉拒，笑言自己「唔識做評判」。他解釋指：「因為我自己覺得每一把聲，其實如果發揮到佢嗰個特質就係一把靚好好聽嘅聲。所以每一把聲都有佢每個人發揮嘅魅力同埋特質，所以我唔係好識評判，但係唱片公司話其實都可以當係交流。」

安仔接受《香港01》訪問。(葉志明 攝)

安仔指當晚的參加者表現平平

安仔被問到對於《中年好聲音》會否有參賽者比較有深刻印象時，他即笑指：「嘩！咁樣好唔公平，個個都好有印象。因為嗰晚好特別嘅，佢哋係唱咗揀選我嘅歌曲嚟嗰場。」至於有沒有三甲之選時，他指當晚的參加者表現平平，而且「冇一個特別嘅一個人係令到我覺得好突出」。

安仔指當晚的參加者表現平平。(葉志明 攝)

安仔大賣關子

除了工作，當然還有大家最關心的老婆鄭秀文（Sammi），Sammi即將於7月在啟德主場館舉行萬眾期待的演唱會，安仔更興奮表示自己是第一次去啟德看演唱會：「我覺得呢個係第一次，亦都好期待，好期待嗰個震撼。」但被問到會否以嘉賓身份去支持老婆時，他大賣關子說：「呢個唔講啦！」雖然未知會否與老婆同台演出，但就一定會化身「頭號粉絲」全力撐場：「我覺得係好似party嘅感覺，我個心情係好似party咁去睇。」