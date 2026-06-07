鄭俊弘被何雁詩大爆當年不知自己是第三者　否認同老婆有爭執

歌手鄭俊弘（Fred）昨日（6日）現身TVB公益金活動，他接受《香港01》訪問時坦誠自己正式離開效力24年的無綫電視，所以昨日他以自由身姿態重返電視城出席活動，面對一眾舊同事及傳媒，鄭俊弘坦言心情百感交集。不過他仍然下定決心跳出舒適圈的最大動力，全是因為老婆何雁詩（Stephanie）及患有罕見病「天使綜合症」的寶貝仔Asher。

鄭俊弘正式離開效力24年的無綫電視。(葉志明 攝)

鄭俊弘已加入TVB 24年

中學畢業後就加入TVB的鄭俊弘，將24年的青春奉獻給了公司。面對離巢這個重大決定，他指自己是想「趁仲有力」去看一看：「趁仲有魄力，仲有氣力都希望出去闖一闖睇吓呢個世界係點。」但就未知去向如何，是否會成獨立歌手還是會簽約唱片公司，他笑指「自由身吓先啦」。

鄭俊弘已加入TVB24年。(葉志明 攝)

何雁詩大爆當初並不知道自己是第三者

對於早前老婆何雁詩在節目中自爆當初並不知道自己是第三者，而且如果知道便不會跟鄭俊弘在一起。事件爆出後，外界難免猜測二人是否因吵架而產生分歧，但是鄭俊弘在受訪時笑言：「其實呢件事都發生咗咁耐，咁我覺得最緊要，目前我哋係要照顧好阿仔，照顧好佢呢個係我哋呢個重任，所以其他嘢我都唔多提。」而大家想像中的「家庭糾紛」是完全沒有發生，對於是否有先跟老婆聊過時，他則表示「唔回應」：「呢啲唔回應啦。」

何雁詩大爆當初並不知道自己是第三者。(葉志明 攝)

鄭俊弘與何雁詩陪兒子Asher去加拿大

鄭俊弘與何雁詩患有天使綜合症的兒子Asher將會去加拿大接受治療，他指加拿大那邊治療對他比較好：「即係如果佢係嗰邊好嘅，咁就冇計啦，咁就要係嗰邊。咁我都會希望甩咗TVB合約，都希望多啲係嗰邊喺度陪佢。」對於未來的工作安排，鄭俊弘強調「一切以兒子為先」。他表示，首選一定是被編排在加拿大的治療時間表，其次才會安排自己的工作。