90年代女神簡佩筠罕露面凍齡狀態絕佳　曾獲TVB力捧毅然離巢退圈

由黎明、李綺虹、宣萱及古天樂等人主演的1994年TVB青春劇集《阿Sir早晨》，當年播出掀起了一股追劇熱潮，深受劇迷喜愛，成為了經典。該劇除了是黎明的最後一部香港劇集，亦是古天樂初出道時期的作品，如今的電視劇難以再有如此強勁的卡士。劇中飾演黎明妹妹、以及古天樂女友「祝中平」的簡佩筠亦令人留下深刻印象。

簡珮筠在90年代紅極一時，她於《阿Sir早晨》飾演黎明細妹兼古天樂女友「祝中平」。（《阿Sir早晨》影片截圖）

簡珮筠出道第二部劇就與黎明有不少對手戲。（《阿Sir早晨》影片截圖）

簡珮筠當年與古天樂均為新人。（《阿Sir早晨》影片截圖）

曾獲TVB力捧毅然離巢退圈

簡珮筠在90年代曾紅極一時，在《神鵰俠侶》及《刑事偵緝檔案III》等經典劇集都能見到她的演出，不過她於1997年後已退出娛樂圈，棄演從商，並已移民瑞士。簡佩筠為了生意也會間中返香港，不時會與昔日的圈中好友敘舊。日前，1994年落選港姐鍾潔怡在 IG 貼上與簡佩筠的合照寫道：「今日見返多年好友，多年冇見，突然之間緣份到了。多謝你為我祈禱。雖然祈禱嘅時候，我的眼淚不斷流下，我知道我嘅傷口還未痊愈。但是你給我的說話，我又釋懷了一點點。我都希望你所有事，事事順利。」曝光了簡佩筠的近況。相中可見，簡佩筠依然keep得好好，無論樣貌身材都與當年沒太大變化，相當凍齡。

鍾潔怡貼出與簡佩筠合照。(ig圖片)

簡珮筠於1994年，即21歲時加入TVB，隨即得到多個拍劇及主持的機會，《阿Sir早晨》是她拍的第二部劇集，她演過最經典的角色，不得不提《神鵰俠侶》中的「陸無雙」以及《大鬧廣昌隆》的「陸曉彤」。然而，正當她事業更上一層樓之際，於1997年毅然退出娛樂圈轉行從商。她息影後先後在多間護膚品公司任職。她曾在訪問中哭着表示遭生意拍檔出賣，令她血本無歸。有指簡佩筠因對方不斷騷擾令她2度流產致終身不育，情緒一度崩潰。她後來又遭提告，被要求賠償200多萬。最後簡佩筠離開原公司，與老公成立了新的品牌再創一番事業。

《阿Sir早晨》多位演員聚會。(吳家樂ig圖片)