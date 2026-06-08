余宗遙曾跟翁金驊學波　直言體罰不對：佢教我嘅時候，佢冇咁做過

TVB新男團SURFIVE成員余宗遙（DEZ）日前（6日）現身TVB公益金活動，新歌《POPSTAR》的首舞台更於現場直播，他笑指「呢一年嚟我都下咗幾多苦工去秘密操練嘅」，不擅長跳舞的他都希望自己會有「少少進步」。對於近日的話題「翁金驊捲體罰風波」，余宗遙接受《香港01》訪問時表示翁金驊曾是他的籃球教練，更表示他只是比較嚴厲。

余宗遙接受《香港01》訪問時表示翁金驊曾是他的籃球教練。(葉志明 攝)

余宗遙曾跟翁金驊學波

余宗遙笑言自己最近加入了TVB明星籃球隊，被問到自己有沒有籃球教練時，他指翁金驊在他中學及大學時期曾經教了兩年的籃球。他表示翁金驊的教波風格一向以嚴厲見稱，余宗遙被問到當年有否教過翁金驊的威力時，他表示：「體罰固然唔啱，咁佢教我嘅時候，佢冇咁做過嘅。我會覺得比較真係一個嚴師，好睇重一啲紀律、團隊嘅凝聚力，一旦可能一個人遲到或者冇一個團隊精神或者hea練習嘅時候，就會有好多嘅體能訓練。」

余宗遙指翁金驊的教波風格一向以嚴厲見稱。(葉志明 攝)

翁金驊嚴師出高徒？

在翁金驊的嚴厲訓練之下，余宗遙指當時的確有進步：「我哋覺得個mindset會tough咗好多，同埋我哋會即刻識分到，既然大家都咁想贏，點解唔搵一個咁嚴格嘅人去鞭策我哋鞭到我哋去到極點。」雖然余宗遙自己說翁金驊沒有體罰過自己，但他當時就已經知道翁金驊是一位「嚴師」，因為那個時候就已有他的傳聞：「我哋聽佢咁多年嚟好多一啲負面新聞，或者其實佢不嬲嚟講個作風都係咁，然後我同我班同學就覺得：『咦！其實佢嚟到我哋學校，好似已經係2017 2018年，其實已經係有少少鬆咗。』（即係佢以前係再嚴啲嘅？）以前聽返嚟係再嚴啲㗎！但係我咁講唔係藍球嘅，好多足球教練都會攞個足球省啲球員啦，即係喺以前個年代係咁囉我覺得。」

在翁金驊的嚴厲訓練之下，余宗遙指當時的確有進步。(葉志明 攝)

翁金驊是余宗遙人生導師？

余宗遙更指當時對著翁金驊雖有壓力，但是沒有他的壓力，自己亦不會應付到打籃球比賽時的巨大壓力：「如果個教練唔惡呢，其實你去到一個好大嘅場館，一個教練嘅惡嘅壓力你都頂唔順，其實你好難去頂得順第四節，剩返兩分鐘你同個對手咬住一兩分，然後你好驚畀佢超越到或者你要超越佢，嗰種壓力係更加大！」同時余宗遙亦覺得如果沒有他的嚴厲教導，他在成為藝入後面對著低潮，自己也撐不過去，會果斷選擇放棄回去做建築。

余宗遙覺得如果沒有翁金驊的嚴厲教導，他在成為藝入後面對著低潮，自己也撐不過去。(葉志明 攝)

TVB新男團SURFIVE。(葉志明 攝)

SURFIVE新歌《POPSTAR》的首舞台更於現場直播。(葉志明 攝)

TVB新女團「MYNT」。(葉志明 攝)