楊千嬅廈門一日遊盡顯貼地一面　被認出是明星即否認4字澄清身份

現年52歲的楊千嬅既是樂壇天后，亦是金像影后，多年來一直keep住人氣，擁有大批粉絲。近年她主力在內地發展，除了參與綜藝節目，又經常獲邀出席公開活動，還舉行巡迴演唱會，在內地人氣高企。近日，楊千嬅就到了廈門為她即將舉行的巡迴演唱會進行宣傳工作，她趁有空檔時間與工作人員一起在夏門逛街到處吃喝品嚐地道美食以及買手信，就與普通遊客一樣，盡顯貼地一面。

楊千嬅現身夏門。(小紅書)

楊千嬅在夏門進行宣傳工作。(小紅書)

被認出是明星即否認

楊千嬅亦有於社交平台分享了她這次遊夏門的vlog，並發文寫道：「Live MY Life • 廈門沙坡尾逛吃🍜 以往每次來這裡都是匆忙經過，難得有機會沈浸式閑逛，細細感受這座城市。搜羅伴手禮、探詢街巷美食、拍照取景一次圓滿！還學了幾句閩南語，幫我聽聽標準嗎？🤣靜待6.27廈門演唱會，和你們現場相聚💜」片中楊千嬅到了一家手信店選購茶葉與茶餅給她爸爸，因為她爸爸喜歡喝茶，她便化身成孝順女買手信給爸爸。期間店員一眼認出楊千嬅說：「好不容易遇到明星」，豈料楊千嬅即說：「我不是明星啊，誰告訴你啊？我是素人」，急忙否認自己是明星的身份，令人大感意外，但她說完連自己都忍不住笑，盡顯幽默可愛本色，獲不少網民大讚。

楊千嬅在夏門遊玩。(小紅書)

楊千嬅在夏門一天遊。(小紅書)

楊千嬅買手信給她爸爸。(小紅書)

楊千嬅好孝順。(小紅書)

楊千嬅收穫豐富。(小紅書)

楊千嬅被認出。(小紅書)

楊千嬅否認自己是明星。(小紅書)

楊千嬅否認自己是明星。(小紅書)

楊千嬅說自己是素人。(小紅書)

楊千嬅品嚐地道美食。(小紅書)

楊千嬅打卡。(小紅書)