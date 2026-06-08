鄧月平美貌崩壞師奶味濃　網民狠批塊面又黃又乾似足「姐姐」

鄧月平（Larine）一向是圈中樣靚身材正的女神，但近日的新片中她竟然師奶味濃，不但面黃、著住不修邊幅的鬆身Tee，眉毛更是突兀不自然的漂眉，第一眼完全認不出來，甚至有網民指Larine嚴重崩壞，素顏真樣曝光，留言直斥她「塊面又黃又乾」，有人更說她似足家中「姐姐」。

鄧月平（Larine）一向是圈中樣靚身材正的女神。（資料圖片）

近日的新片中她竟然師奶味濃，不但面黃、著住不修邊幅的鬆身Tee。（IG@ universe_entertainment）

Larine眉毛更是突兀不自然的漂眉，第一眼完全認不出來。（IG@ universe_entertainment）

網民指Larine嚴重崩壞，留言直斥她「塊面又黃又乾」，有人更說她似足家中「姐姐」。（IG@ universe_entertainment）

為藝術犧牲反差大到網民以為AI IG靚相力證美貌未跌Watt

不過原來Larine為藝術犧牲，這個是她拍攝及宣傳電影《一個部門的誕生》的造型，她不僅打扮變黃面婆，更帶有滿口鄉音答問題，完全顛覆過往形象，零偶包好大突破！網民留言：「嘩，真係唔認得係阿平」、「😮嘩！我以為素顏係咁？！😮😮原來應該係化成咁😮」、「AI？」不過好彩現實中的Larine冇崩壞，見她IG其他相，依然keep到絕佳狀態，完全零跌watt！

不過原來Larine為藝術犧牲，這個是她拍攝及宣傳電影《一個部門的誕生》的造型。（IG@ universe_entertainment）

她不僅打扮變黃面婆，更帶有滿口鄉音答問題，完全顛覆過往形象，零偶包好大突破！（IG@ universe_entertainment）

有網民被她的造型呃到。（Threads、IG@ universe_entertainment）

有網民被她的造型呃到。（Threads、IG@ universe_entertainment）

好彩現實中的Larine冇崩壞，見她IG其他相，依然keep到絕佳狀態。（GI@lllarine）

鄧月平近照冇跌Watt！（GI@lllarine）