姚焯菲親解狂吸金6位數字傳聞　大爆「愛回家風少」私底下為人

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）昨日（6日）出席TVB公益金活動接受《香港01》訪問，除了親自為早前盛傳她去年狂吸金6位數字的傳聞解畫外，對於近日《愛·回家之開心速遞》劇組屢傳是非，飾演「風少」的陳浚霆更被捲入打毒針事件，曾經客串過該劇的Chantel亦毫不避忌，開腔為對方護航，大讚對方私底下非常善良兼樂於助人。

「國民初戀」姚焯菲。(葉志明 攝)

親解狂吸6位數字傳聞：啲錢交晒畀公司處理

早前有報道指Chantel吸金力驚人，去年單是舞台劇已為TVB穩賺6位數字。對此Chantel聽罷即刻笑言自己對數字沒有概念：「因為呢啲錢嘅我不嬲都係交返畀公司去處理，咁我自己都冇點樣去計過，咁所以都都唔知道實際係有幾多。」至於被問到公司是否對她寵愛有加，Chantel就大方表示：「我又覺得公司一直都對我好好，但係你話係咪真係大家講咁誇張呢，我覺得公司係對我好嘅，只不過呢樣嘢都係見仁見智。」

Chantel吸金力驚人，去年單是舞台劇已為TVB穩賺6位數字。(葉志明 攝)

提到好姊妹詹天文（Windy）即將舉行個人演唱會，問到會否出席時，Chantel即透露當日已有工作在身：「因為嗰日我知道已經要做嘢，有一個慈善嘅Show要去參與，但我都有同佢講，我會盡量趕過去睇佢㗎啦之後！」

Chantel即透露當日已有工作在身，未能出席好姊妹詹天文的個人演唱會。(葉志明 攝)

力撐風少絕非壞人：佢好善良又樂於助人

談及近日《愛回家》劇組風波不斷，曾短暫客串劇集的Chantel聽到「風少」陳浚霆是非後露出一臉驚訝的表情，坦言全不知情：「吓？我又冇聽過呢樣嘢喎！佢不嬲對大家其實都好Nice，佢對我好好，同埋對身邊嘅人都好好。」

Chantel力撐風少絕非壞人。(葉志明 攝)

問到兩人當時有沒有很多對手戲，Chantel回憶道：「其實都唔算好多，我哋好似對過一場。因為嗰一場我都係啱啱初入去（劇組）咁樣啦，所以佢都有教我，有好多位都有教我點樣去做，或者同我去夾戲，所以以我認識嘅佢，都好樂於助人同好善良嘅人。」對於風少無端捲入是非，Chantel坦言感到十分愕然：「我都覺得有啲Surprise，點解會有呢樣嘢發生嘅呢？」Chantel力證風少絕非「搞是搞非」的人。