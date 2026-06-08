張曼玉分享法國花園盆栽移植過程親力親為　藉此揭露夢想追求理念

現年61歲的影后張曼玉早年移居歐洲後鮮有參與幕前演出，近年過着半退休生活，甚少出席公開活動，直到去年張曼玉再度回歸大眾視野，積極經營小紅書分享生活點滴。她分享了在法國波爾多（Bordeaux）簡樸的生活，包括到郊外採摘無花果，以及加建花園的經過，展示她洗盡鉛華、享受純樸大自然生活的真實一面。早前張曼玉在她位於香港豪宅天台的私人花園收成自家種植的芋頭的影片，曝光了她做城市農夫的快樂。近日她又回到了法國，繼續為大家更新她在當地生活的vlog。

張曼玉拿梯子採摘。(小紅書截圖)

張曼玉冒雨出動。(小紅書截圖)

張曼玉分享收成芋頭。(小紅書截圖)

盆栽移植過程親力親為

張曼玉以「Dream Garden-Episode 5- 花園移植🌿開始了」為標題，發文寫道：「在波爾多夢想花園里，種下了第一株 Herb。和當地的園丁Kevin 一起挖土、種植、澆水。我們先把原本的根系稍微整理一下，再讓它帶著原來的一點點土，搬進我花園的花盆里。我喜歡泥土的觸感，它有一種讓人安靜下來的力量。雙手觸碰土地的時候，有一種很舒服、很安穩的感覺。它不像鮮花那樣奪目，也不像果實那樣豐盛，卻承載著一切生長的可能。希望幾個月後，花園開始散發香氣，一年後，開出屬於自己的花 🌸🌸🌸幾年後，這里長滿鮮花、果實和回憶。而今天，只是第一步。夢想也是這樣…..都是從一粒種子開始。」記錄了她的盆栽移植過程，亦藉此分享了她的一些人生觀和理念，夢想都是由一小步慢慢開始。片中張曼玉與園丁以流利的法語交流，一眾網民都大讚她說得好好聽。

張曼玉與園丁一起移植盆栽。(小紅書)

張曼玉親力親為。(小紅書)

張曼玉與園丁以法語交流。(小紅書)

張曼玉好享受。(小紅書)